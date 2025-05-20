الثلاثاء 20 مايو 2025
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لزيادة الإنتاج، البترول تنفذ مسح سيزمي ثنائي الأبعاد بأطوال ٥٢٣٣ كيلو مترا

البترول، فيتو
البترول، فيتو
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اتفقت وزارة البترول مع شركة ARDISEIS EGYPT BRANCH لتنفيذ مسح سيزمي ثنائي الأبعاد ، بتكنولوجيا النودز الأرضية لأول مرة  بأطوال ٥٢٣٣ كيلو مترا طوليا، مقسمة علي منطقتين لتغطية الحوض الترسيبي غرب أسيوط، والحوض الترسيبي الداخلة، وسيتم البدء في المسح السيزمي خلال الأسابيع القليلة القادمة.

وذلك في إطار إستراتيجية  وزارة البترول  والثروة المعدنية بالسعي إلى تعزيز أنشطة البحث والاستكشاف  في جميع مناطق جمهورية مصر العربية وتسريع وتيرة الإنتاج وخاصة بالمناطق التابعة لشركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول وفتح أفاق استثمارية جديدة للمناطق الواعدة  والبكر وكذلك توفير المزيد من البيانات السيزمية بالمناطق الجديدة.


الجدير بالذكر أن هذا المشروع سيستغرق ٩ أشهر، متضمنا المسح السيزمى وأعمال المعالجة حيث  سيساعد هذا المسح السيزمى فى فتح آفاق جديدة أمام المستثمرين واستكشاف مناطق جديدة لتعزيز معدلات الإنتاج

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استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية البحث والاستكشاف القابضة للبترول جمهورية مصر العربية و شركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول مسح سيزمي آفاق استثمارية
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