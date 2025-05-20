الجيزة الأزهرية عن انتهاء امتحانات الشهادة الابتدائية: مرت دون مخالفات

أجرى الشيخ أيمن عبود، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الجيزة الأزهرية، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية لمتابعة سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الابتدائية الأزهرية بمحافظة الجيزة.

وخلال الجولة، تفقد فضيلته لجان الامتحانات في معهد المدينة المنورة النموذجي الابتدائي، حيث حرص على الاطمئنان على توفير بيئة امتحانية مناسبة تُساعد الطلاب على التركيز والأداء المتميز، وسط أجواء منظمة تضمن سير العملية الامتحانية بكفاءة وانضباط.

ختام امتحانات الشهادة الإبتدائية الأزهرية

أدى طلاب الشهادة الابتدائية اليوم الختامي امتحاناتهم في مادتي اللغة الإنجليزية والمستوى الرفيع للمعاهد النموذجية والخاصة، بينما خاض طلاب البرنامج التأهيلي امتحانهم في مادة القرآن الكريم والتجويد. كما أدى طلاب الشهادة الإعدادية امتحاناتهم في مادتي الثقافة الإسلامية والجبر.



فيما أشارت غرفة العمليات بديوان عام المنطقة إلى عدم رصد أي مشكلات داخل اللجان، في تأكيد على نجاح التنظيم والإجراءات المتبعة لضمان سير الاختبارات بسلاسة.

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