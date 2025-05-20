اليوم، امتحان مواد "الإنجليزي والجبر" لطلاب الابتدائية والإعدادية الأزهرية

يواصل طلاب الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية، اليوم الثلاثاء، امتحانات الفصل الدراسي الثاني والتي انطلقت الأربعاء الماضي.

ومن المقرر أن يؤدي طلاب الشهادة الابتدائية اليوم امتحان "اللغة الإنجليزية والمستوي الرفيع" في آخر أيام الامتحانات، فيما يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية امتحانات مواد “الثقافة الإسلامية والجبر”

امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية في المعاهد الأزهرية

وانطلقت الأربعاء الماضي امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية في المعاهد الأزهرية، وسط تعليمات مشددة من مسؤولي قطاع المعاهد الأزهرية.

وأصدر قطاع المعاهد الأزهرية تعليمات مكثفة لضمان سير العملية الامتحانية بانضباط ودقة، وفق الجدول المعلن من الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية للفصل الدراسي الثاني 2024/2025.

وقد اتخذت قيادات المناطق الأزهرية كافة التدابير اللازمة لتوفير بيئة امتحانية مناسبة تتيح للطلاب أداء اختباراتهم في أجواء مستقرة، مع تأكيد التزام الإجراءات التنظيمية والاستعداد الجيد لضمان سير الامتحانات بسلاسة وهدوء، مما يساعد الطلاب على تحقيق أعلى مستويات الأداء الأكاديمي.

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