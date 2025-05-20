الثلاثاء 20 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

شديد الحرارة على هذه المناطق، توقعات الأرصاد لطقس الأربعاء

حالة الطقس
حالة الطقس

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الأربعاء، متوقعة أن يسود طقس حار على شمال البلاد  حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد  وشديد الحرارة على الجنوب، معتدل  ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

رياح شديدة وأجواء متقلبة، الأرصاد تكشف سيناريو الطقس خلال 24 ساعة

هذه المناطق تحت سيطرة الأتربة والرمال، حالة الطقس اليوم الثلاثاء


الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا 

ومن المتوقع أن  يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية الغربية وعلى شمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل  في أول الليل، وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة  غدا كالتالي:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 31

درجة الحرارة الصغرى:  19

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 25

درجة الحرارة الصغرى: 17

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:36

درجة الحرارة الصغرى: 25

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 32

درجة الحرارة الصغرى: 21

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:39

درجة الحرارة الصغرى:27
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأرصاد الجوية حالة الطقس الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الطقس غدا حالة الطقس غدا

مواد متعلقة

رياح شديدة وأجواء متقلبة، الأرصاد تكشف سيناريو الطقس خلال 24 ساعة

هذه المناطق تحت سيطرة الأتربة والرمال، حالة الطقس اليوم الثلاثاء

الصعيد على صفيح ساخن، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء فى مصر

شبورة وهذا موقف درجات الحرارة، حالة الطقس اليوم الثلاثاء

طقس الغد، نشاط للرياح المحملة بالأتربة وتحذيرات من انخفاض الرؤية

اضطراب بالملاحة وشبورة مائية، الأرصاد تعلن طقس الثلاثاء
ads

الأكثر قراءة

حفيد نوال الدجوي يقدم تقريرا طبيا يقلب موازين قضية السرقة

حذر من حدث جسيم في الفترة المقبلة، رسالة غامضة لـ توفيق عكاشة تثير المخاوف

3 متهمين جدد في قضية سرقة منزل نوال الدجوي

أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025

تنظيم الاتصالات: وقف عمل أي جهاز تليفون يستخدم خط غير مسجل في مكالمات إزعاجية

شديد الحرارة على هذه المناطق، توقعات الأرصاد لطقس الأربعاء

أسعار الدولار في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء

أين وصل مشروع تعديل قانون الإيجار القديم؟

خدمات

المزيد

سعر كيلو خردة الألومنيوم اليوم الثلاثاء 20-5-2025 بالأسواق

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الثلاثاء 20-5-2025

أسعار الدولار في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء

أسعار الأرز الشعير الرفيع يسجل 17700 جنيه اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

عمرو موسى يحذر من وقيعة بين مصر والسعودية بسبب “السوشيال ميديا” (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

برنامج دين حياة، رمضان البيه يتحدث عن تنزيه الحق عن العلل فيما فرضه الله (فيديو)

تفسير رؤية سيدنا آدم في المنام وعلاقتها بالمكانة الكبيرة بين الناس

أستاذ الحصري ومصطفى إسماعيل، 37 عاما على وفاة عامر عثمان شيخ المقارئ المصرية

المزيد
الجريدة الرسمية