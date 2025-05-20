الثلاثاء 20 مايو 2025
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أخبار مصر

رياح شديدة وأجواء متقلبة، الأرصاد تكشف سيناريو الطقس خلال 24 ساعة

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو
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 حذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب حركة الملاحة البحرية بخليج السويس والبحر الأحمر اليوم، حيث تصل سرعة الرياح من 50:70 كم فى الساعة، ويصل ارتفاع الامواج من 2.5:3.5 متر. 

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وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم، ويسود طقس حار على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وشديد الحرارة على الجنوب، معتدل  ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء. 

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

 ومن المتوقع أن  يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية الغربية وعلى شمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

 

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل في أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

 

متوسط  درجات الحرارة المتوقعة  اليوم

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة  اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 31

درجة الحرارة الصغرى:  18

 

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 24

درجة الحرارة الصغرى: 17

 

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:36

درجة الحرارة الصغرى: 25

 

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 33

درجة الحرارة الصغرى: 21

 

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:43

درجة الحرارة الصغرى:28

 

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