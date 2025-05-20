الثلاثاء 20 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

تحويل الرحلات الجوية من مطار سوهاج الدولي إلى أسيوط بشكل مؤقت

مطار أسيوط الدولي،
مطار أسيوط الدولي، فيتو

أعلنت الشركة المصرية للمطارات أنه في إطار التزامها الدائم بتطبيق أعلى معايير السلامة والجودة في مطاراتنا، وسيتم تحويل الرحلات الجوية من مطار سوهاج الدولي إلى مطار أسيوط الدولي بشكل مؤقت.

وذلك اعتبارا من 1 يوليو 2025، وذلك لبدء أعمال صيانة طارئة على الممر الرئيسي RWY 15/33 بمطار سوهاج الدولي.

وأوضحت الشركة أنه تُجرى هذه الأعمال لضمان استمرار تقديم خدمات آمنة وفعالة لجميع المسافرين وشركات الطيران، لافتة: نعمل على تسهيل حركة التشغيل خلال فترة التحويل.

برنامج الترتيب التعاوني للوقاية من الأحداث الصحية العامة

وفي سياق آخر، تستضيف سلطة الطيران المدني المصرية (ممثلة عن الوزارة) فعاليات الاجتماع الثاني عشر لبرنامج الترتيب التعاوني للوقاية من الأحداث الصحية العامة وإدارتها في الطيران المدني (CAPSCA EUR-MID/12)، والذي يُعقد حاليا بالقاهرة، تحت رعاية الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، وبالتنسيق المشترك بين المكتب الإقليمي لمنظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) لأوروبا وشمال الأطلسي، والمكتب الإقليمي للمنظمة للشرق الأوسط، وذلك بمشاركة ممثلين عن منظمة الصحة العالمية وعدد من الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المصرية للمطارات الشركة المصرية للمطارات مطار أسيوط الدولى مطار سوهاج مطار أسيوط مطار سوهاج الدولى شركات الطيران

مواد متعلقة

سلطة الطيران تستضيف اجتماع برنامج "CAPSCA" لتعزيز التعاون في مواجهة الأزمات الصحية

مصر للطيران تُحدِّث بنيتها التحتية الرقمية لتلبية متطلبات المستقبل
ads

الأكثر قراءة

حفيد نوال الدجوي يقدم تقريرا طبيا يقلب موازين قضية السرقة

حذر من حدث جسيم في الفترة المقبلة، رسالة غامضة لـ توفيق عكاشة تثير المخاوف

3 متهمين جدد في قضية سرقة منزل نوال الدجوي

أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025

تنظيم الاتصالات: وقف عمل أي جهاز تليفون يستخدم خط غير مسجل في مكالمات إزعاجية

شديد الحرارة على هذه المناطق، توقعات الأرصاد لطقس الأربعاء

أسعار الدولار في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء

أين وصل مشروع تعديل قانون الإيجار القديم؟

خدمات

المزيد

سعر كيلو خردة الألومنيوم اليوم الثلاثاء 20-5-2025 بالأسواق

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الثلاثاء 20-5-2025

أسعار الدولار في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء

أسعار الأرز الشعير الرفيع يسجل 17700 جنيه اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

عمرو موسى يحذر من وقيعة بين مصر والسعودية بسبب “السوشيال ميديا” (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

برنامج دين حياة، رمضان البيه يتحدث عن تنزيه الحق عن العلل فيما فرضه الله (فيديو)

تفسير رؤية سيدنا آدم في المنام وعلاقتها بالمكانة الكبيرة بين الناس

أستاذ الحصري ومصطفى إسماعيل، 37 عاما على وفاة عامر عثمان شيخ المقارئ المصرية

المزيد
الجريدة الرسمية