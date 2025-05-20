تحويل الرحلات الجوية من مطار سوهاج الدولي إلى أسيوط بشكل مؤقت

أعلنت الشركة المصرية للمطارات أنه في إطار التزامها الدائم بتطبيق أعلى معايير السلامة والجودة في مطاراتنا، وسيتم تحويل الرحلات الجوية من مطار سوهاج الدولي إلى مطار أسيوط الدولي بشكل مؤقت.

وذلك اعتبارا من 1 يوليو 2025، وذلك لبدء أعمال صيانة طارئة على الممر الرئيسي RWY 15/33 بمطار سوهاج الدولي.

وأوضحت الشركة أنه تُجرى هذه الأعمال لضمان استمرار تقديم خدمات آمنة وفعالة لجميع المسافرين وشركات الطيران، لافتة: نعمل على تسهيل حركة التشغيل خلال فترة التحويل.

برنامج الترتيب التعاوني للوقاية من الأحداث الصحية العامة

وفي سياق آخر، تستضيف سلطة الطيران المدني المصرية (ممثلة عن الوزارة) فعاليات الاجتماع الثاني عشر لبرنامج الترتيب التعاوني للوقاية من الأحداث الصحية العامة وإدارتها في الطيران المدني (CAPSCA EUR-MID/12)، والذي يُعقد حاليا بالقاهرة، تحت رعاية الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، وبالتنسيق المشترك بين المكتب الإقليمي لمنظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) لأوروبا وشمال الأطلسي، والمكتب الإقليمي للمنظمة للشرق الأوسط، وذلك بمشاركة ممثلين عن منظمة الصحة العالمية وعدد من الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة.

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