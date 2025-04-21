هدايا وفقرات موسيقية، المطارات المصرية تحتفل بأعياد الربيع

احتفلت المطارات المصرية بأعياد الربيع وسط أجواء احتفالية مميزة استهدفت إسعاد الركاب والسائحين القادمين إلى مصر أو المغادرين منها.

المطارات المصرية تحتفل بأعياد الربيع

وشهدت صالات السفر والوصول في عدد من المطارات، مظاهر احتفالية جميلة تنوعت ما بين توزيع الورود والهدايا التذكارية، وتنظيم فقرات موسيقية وفنية تراثية تعكس الطابع المصري الأصيل.



هذا وحرص موظفو المطارات على استقبال المسافرين بابتسامات ترحيبية، وتم توزيع الهدايا والبالونات على الأطفال، بالإضافة إلى هدايا رمزية تعبّر عن روح الربيع والضيافة المصرية.

تأتي هذه المبادرة في إطار حرص وزارة الطيران المدني على تعزيز الصورة الإيجابية لمصر، وإظهار حسن الضيافة والكرم المصري أمام زوارها من مختلف دول العالم، إلى جانب إدخال البهجة على نفوس المسافرين في هذه المناسبة السعيدة.

ولاقى الاحتفال استحسانًا كبيرًا من الركاب الذين عبروا عن سعادتهم بهذه اللفتة الرقيقة، مؤكدين أن هذه الأجواء تعكس دفء الشعب المصري وحرصه على الاحتفاء بزائريه في كل مناسبة.

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