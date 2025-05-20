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رياضة

نانت الفرنسي يعلن رسميا رحيل مدربه

انطوان كومبواريه
انطوان كومبواريه

أعلن نادي نانت الفرنسي المحترف ضمن صفوفه نجم المنتخب المصري مصطفى محمد، رحيل المدير الفني للفريق انطوان كومبواريه وإنهاء التعاقد بالتراضي.

نانت الفرنسي يعلن رسميا رحيل مدربه
 

وقال النادي الفرنسي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: “نادي نانت يعلن انتهاء تعاونه مع أنطوان كومبواريه مدرب الفريق المحترف”.


وتابع: “يتقدم النادي بخالص الشكر لأنطوان كومبواريه وكامل طاقمه على احترافهم ومشاركتهم يوميا”.

وبحسب ما كشفته صحيفة «ليكيب» الفرنسية فإن قرار إدارة نانت جاء بعد موسم مخيب للآمال إذ احتاج الفريق إلى الانتظار حتى الجولة الأخيرة من الدوري الفرنسي لضمان البقاء محتلا المركز الثالث عشر في جدول الترتيب.

 

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