هل يرحل مصطفى محمد عن نانت بعد رفضه دعم المثليين؟

وجهت وزيرة الرياضة الفرنسية، ماري بارساك، إدانة لموقف لاعب نادي نانت، المهاجم المصري مصطفى محمد، الذي رفض للعام الثالث على التوالي المشاركة في يوم مكافحة التمييز ضد المثليين الذي تنظمه رابطة الدوري الفرنسي.

مصطفى محمد يرفض المشاركة في دعم المثليين

ورفض مصطفى محمد، مجددًا، المشاركة في يوم الدوري الفرنسي الذي تنظمه رابطة الدوري الفرنسي للمحترفين (LFP) تحت شعار مكافحة التمييز ضد المثليين، للسنة الثالثة على التوالي.

هذه المقاطعة، التي تبناها اللاعب علنًا، أدانتها وزيرة الرياضة ماري بارساك.

وزيرة الرياضة الفرنسية تهاجم مصطفى محمد

وقالت ماري بارساك، في تصريح لصحيفة "لو باريزيان" إن موقف اللاعب "خطأ مهني وأخلاقي"، مؤكدة أن انخراط اللاعبين في هكذا مبادرات ضروري.

وأضافت: "اللاعبون قدوة للشباب، ونتوقع منهم نفس الالتزام في مكافحة التمييز بجميع أشكاله، كما يفعلون ضد العنصرية".

وطالبت بارساك نادي نانت بفرض عقوبة مالية على اللاعب، مؤكدة ترحيبها بهذا الأمر.

مصطفى محمد يعلق عن أزمة دعم المثليين

وكان مصطفى محمد قد برر موقفه عبر "إنستجرام" بالإشارة إلى "تاريخه وثقافته"، لكنه لم يقدم تفاصيل إضافية.

من جهته، عبر رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، فيليب ديالو، عن "أسفه الشديد" لتصرف اللاعب، معتبرًا أن موقفه "يحجب التزام 99% من اللاعبين" بمبادرة الرابطة.

وأضاف: "الهدف هو مكافحة الكراهية والإقصاء، ولا يمكن لأحد أن يؤيد هذين الأمرين".

مصطفى محمد قد يرحل عن نانت

ووفقا للعديد من التقارير، قد يرحل مصطفى محمد عن نانت في الموسم المقبل لخوض تجربة في دوري أوروبي جديد خارج فرنسا.

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