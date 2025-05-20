فريق مصطفى محمد، نانت يعلن إقالة مدربه كومبواري

أقال نادي نانت الذي يلعب له مصطفى محمد، مدربه أنطوان كومبواري، اليوم الثلاثاء، من منصبه بعد 3 أيام من نهاية الموسم الحالي، رغم نجاحه في إبقاء الفريق ضمن الدرجة الأولى.

إقالة مدرب نانت

ورغم احتلال نانت المركز 13 برصيد 36 نقطة من 8 انتصارات و12 تعادلا و14 هزيمة في "ليج 1"، إلّا أن إدارة الفريق فضّلت الاستغناء عن خدمات كومبواري قبل عام من نهاية عقده، وفقا لما أفاد مصدر مقرب وكالة "فرانس برس".

وكافح نانت تحت إشراف كومبواري (61 عاما) لتفادي الهبوط إلى الدرجة الثانية بسبب ضعف الأداء، رغم الفوز في نيس 2-1 والتعادل أمام باريس سان جرمان البطل 1-1 في أبريل.



وعانى فريق الـ "كاناري" للحفاظ على مركزه بين أندية النخبة للمرة الرابعة في المواسم الخمسة الأخيرة.

ولم يكشف عن هوية المدرب الذي سيتسلم المهام الفنية بدلا من كومبواري العائد لتدريب نانت في مارس 2024، بعد فترة أولى بين عامي 2021 و2023.

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