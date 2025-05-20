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أخبار مصر

وزير العمل ومحافظ القاهرة يسلّمان عقود عمل جديدة لذوي الهمم

وزارة العمل،فيتو
وزارة العمل،فيتو

سلّم وزير العمل محمد جبران، ود.إبراهيم صابر محافظ القاهرة، اليوم الثلاثاء، 60 عقد عمل جديدا لذوي همم من أبناء المحافظة، للعمل في شركات "تايجر للطيران، وايفنت هاوس، وإجادة النظم، والمقاولون العرب، وتي إم تي"، وذلك لدمجهم في سوق العمل تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

 

جاء ذلك خلال احتفالية نظمتها مديرية عمل القاهرة برئاسة السيد الشرقاوي، بمقر "المحافظة".

 

مجالات التدريب المهني وتوفير فرص عمل في الداخل والخارج 

 

 وتحدث الوزير جبران عن جهود الوزارة، في مجالات التدريب المهني وتوفير فرص عمل في الداخل والخارج  للشباب المصري،كما أكد على أن صدور قانون العمل، وتصديق الرئيس السيسي عليه،خطوة جديدة نحو بيئة عمل لائقة، لصالح صاحب العمل والعامل، حيث تعزيز العلاقات بين طرفي العملية الإنتاجية،مما يرفع الإنتاج،ويؤدي إلى توفير المزيد من فرص العمل.

 

تدريب الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل

 

من جانبه أثنى محافظ القاهرة على التعاون مع وزارة العمل في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك، وأوضح أن تدريب الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل،وتوفير فرص العمل خاصة لذوي الهمم،يتماشى مع توجيهات الرئيس السيسي..

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