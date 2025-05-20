دينية النواب توافق على موزانات مستشفيات الأزهر الجامعية وتوصية بشأن المستلزمات الطبية

وافقت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، على الموازنة العامة للدولة عن العام المالي الجديد، فيما يخص عدد من المستشفيات الجامعية التابعة للأزهر.

مناقشة موازنة مستشفيات جامعة الأزهر

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، برئاسة الدكتور أسامة العبد، وكيل لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، وبحضور ممثلين عن جامعة الأزهر.

وتضمنت موافقات اللجنة اليوم، على موازنات مستشفى أسيوط الجامعي، مستشفى دمياط الجامعي، ومستشفى الزهراء الجامعي.

مطالب بدعم مستشفيات جامعة الأزهر

من جانبه طالب الدكتور أسامة العبد، وكيل لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، جامعة الأزهر بمراعاة مطالب تلك المستشفيات الثلاثة، وخاصة جامعة أسيوط.

وقال: ندعم مطالب المستشفيات الجامعية، التي تؤدي دورها المجتمعي لخدمة المرضى، متابعا: لا نريد أن نرى ظاهر غياب المستلزمات الطبية في مستشفيات جامعة الأزهر.

ووجه العبد رسالة لممثلي وزارتي التخطيط، والمالية: "أرجوكم ارحموا ضعف تلك المستشفيات واعملوا على تلبية مطالبهم لخدمة المجتمع والبيئة المحيطة بهم".

وأكد الدكتور محمد أبو هاشم، أمين سر لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، أن مطالب المستشفيات الجامعية عادلة، نظرا لما تقوم به من دور مجتمعي كبير.

وشدد على أهمية سرعة الانتهاء من الأعمال الإنشائية الخاصة بالمستشفيات الجامعية، وكذلك فيما يتعلق بالأجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية.

وقال الدكتور إبراهيم شعلان، عميد كلية طب أسيوط بجامعة الأزهر: نحتاج هذا العام أكثر من 33 مليون جنيه للكهرباء، والعمل على استكمال الإنشاءات والتي بلغت نسب التنفيذ بها أكثر من 85 %، متابعا: وتحتاج تلك الإنشاءات إلى 52 مليون جنيه للدخول في الخدمة الفعلية.

كما طالب بالعمل على سرعة تخصيص المبالغ المالية لعمل المصاعد الكهربائية والتي هي متوفرة بالفعل، موضحا أن المستشفيات الجامعية أنفقت من مواردها الخاصة من خلال الصناديق، وبعيدا عن موازنة الدولة أكثر من 35 مليون جنيه على المستلزمات الطبية.

ووافقت اللجنة على موازنة مستشفى أسيوط الجامعي، والتي تبلغ 100 مليون جنيها هذا العام، بزيادة قدرها 40 % عن موازنة العام الماضي.

كما وافقت اللجنة على موازنة مستشفي الزهراء الجامعي، والتي بلغت 655 مليون جنيه، وكذلك مستشفى دمياط الجامعي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.