الأوقاف تعقد 115 ندوة علمية كبرى بمناسبة موسم الحج

عقدت وزارة الأوقاف، برعاية من وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري، عدد (١١٥) ندوة علمية على مستوى الجمهورية، تحت عنوان: "حرمة إذلال النفس وإلقائها في التهلكة.. الحج المخالف نموذجًا" بعد صلاة المغرب، بمشاركة عددٍ من العلماء، وحضورٍ مميزٍ وفاعلٍ من قِبَل الجمهور.



وفيها أكَّد العلماء أن الحج لا ينفصل عن القيم، ولا ينعزل عن الأخلاق، وإنما هو تدريب عملي على الترفع عن الجدل، والرياء والفساد، والإسراف والتعدي، وأن التصرفات الخاطئة قد تفسد العبادة أو تنقص أجرها، فكم من حاج بذل المال والجهد، ولكنه لم يحسن أداء المناسك؛ لجهله بها، أو لاتباعه عاداتٍ لا أصل لها، أو لوقوعه في أخطاء ناتجة عن عدم الفهم، وأن الحج عن طريق مخالفة الأنظمة القانونية إذلال للنفس وإلقاء لها في التهلكة، وأن من يخالف اللوائح والقوانين يعد آثما.



تأتي تلك اللقاءات والندوات وَفْق رؤية وزارة الأوقاف؛ لإعداد برامج الأنشطة العلمية والدعوية، وضمن جهودها لتحقيق مقاصد الشريعة وتقديم خطاب ديني رشيد مستنير.

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