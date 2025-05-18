جهود مكثفة من المؤسسات الدينية لخدمة حجاج الله، الأوقاف تصدر كتيبا ميسرا لشرح المناسك، وعاظ الأزهر يجيبون على أسئلة ضيوف الرحمن بالمطارات والموانئ (صور)

مع بدء توافد ضيوف الرحمن على الأراضي المقدسة عبر المطارات والموانئ المصرية، تتكاتف جهود المؤسسات الدينية، وعلى رأسها الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ومجمع البحوث الإسلامية، لتقديم الدعم الديني والإرشادي لحجاج بيت الله الحرام، بما يضمن لهم أداء المناسك على الوجه الصحيح والميسر.

وتأتي هذه الجهود انطلاقًا من الحرص على أن يؤدي الحجاج مناسكهم في أجواء من الطمأنينة والوعي، حيث يقدّم العلماء المرافقون للقوافل شرحًا وافيًا للخطوات العملية للحج، ويجيبون عن الاستفسارات المتنوعة، في مشهد يعكس مدى اهتمام الدولة بتقديم خدمة متكاملة لحجاجها، تبدأ من لحظة الاستعداد للسفر وحتى العودة بسلامة الله.

وزارة الأوقاف تصدر كتابًا مبسطًا يشرح مناسك الحج

بدورها أصدرت وزارة الأوقاف كتابًا مبسطًا يشرح مناسك الحج بصورة مرتبة ويسيرة، ووزعت منه (٢٥ ألف) نسخة على حجاج بيت الله الحرام تيسيرًا عليهم وتبصيرًا لهم في مناسك الحج.

وحضر الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف الاحتفالية السنوية التي تنظمها وزارة الطيران المدني بالتنسيق مع شركة مصر للطيران بالصالة الموسمية بمطار القاهرة الدولي لتوديع أولى أفواج الحجاج المغادرين إلى الأراضي المقدسة، والتي تأتي ضمن الاستعدادات المكثفة التي تبذلها الدولة المصرية لإنجاح موسم الحج لهذا العام 1446هـ / 2025م.



وألقى الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، كلمة بدأها بتوجيه الشكر للوزراء والقيادات وكل مؤسسات الدولية على التعاون البنّاء في خدمة ضيوف الرحمن، مستشهدًا بآيات الله البينات في الحج، معلنًا عن إعداد الوزارة كتيّبًا ميسرًا ومتسلسلًا لمناسك الحج وتوزيع آلاف النسخ منه على قاصدي بيت الله الحرام.

وزير الأوقاف: السعي إلى الحج خارج الأطر الرسمية المقررة هو إثم عظيم



كما أكد وزير الأوقاف أن السعي إلى الحج خارج الأطر الرسمية المقررة هو إثم عظيم لما فيه من مخالفات شرعية وتنظيمية قد تفضي إلى إزهاق الأرواح، مؤكدًا تضامنه التام مع السلطات السعودية في ما تقرره من إجراءات في هذا الشأن.

وزير الأوقاف يطلب من حجاج بيت الله الدعاء لمصر

كما دعا الوزير جموع الحجيج إلى التضرع إلى الله سبحانه بدوام الأمن والأمان على مصر وقيادتها ومؤسساتها، وأن يبسط عليها بساط الحكمة والبصيرة والرخاء؛ وأن يرفع البلاء عن أهل فلسطين الأبية.

«البحوث الإسلامية» يطلق قافلة توعية شاملة في المطارات والموانئ لتوعية الحجيج بمناسك الحج

انطلقت اليوم قافلة مجمع البحوث الإسلامية لتوعية الحجاج بمناسك الحج بمشاركة وعاظ وواعظات الأزهر، حيث بدأت القافلة في تنفيذ برنامجها التوعوي في مطارات وموانئ الجمهورية، وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب – شيخ الأزهر بضرورة تكثيف جهود التوعية خاصة في المواسم الدينية والتواصل المباشر مع الناس لتلبية احتياجاتهم المعرفية.



ووجه الأمين العام الوعاظ والواعظات قبيل انطلاق القافلة بضرورة مراعاة الرفق واللين في التعامل مع الحجيج، استحضارًا لقول النبي ﷺ: «بَشِّروا ولا تُنَفِّروا، ويَسِّروا ولا تُعَسِّروا»، خاصة وأن جمهوركم في هذه القافلة كثير منهم من كبار في السن أو مرهقون من السفر يحتاجون إلى دعم كامل في أداء هذه الفريضة المباركة.



كما أوصى الأمين العام أعضاء القافلة بأهمية استخدام اللغة المناسبة والتحدث باللغة التي يفهمها الحاج العربية المبسطة، وتجنب المصطلحات الفقهية المعقدة دون شرح، مع التزام الوقار في الهيئة، والابتسامة الترحيبية التي تبعث الطمأنينة والثقة، واستحضار النية فيما تقومون به من أعمال، مؤكدًا على أهمية الابتعاد عن الخلافات الفقهية وعدم التدخل في جدال حول مسائل خلافية، بل يفضل اختيار أيسر الأقوال المعتبرة إن طُلب منك فتوى.



وتابع قائلًا: «من الضروري تعزيز الروح الإيمانية وأن تذكروا الحجاج بأن الحج عبادة عظيمة وفرصة لمغفرة الذنوب والتجدد الإيماني»، لافتًا إلى ضرورة مراعاة التواضع وحسن الخلق في التعامل مع جميع الحجاج دون تمييز، والاعتماد على الأدوات الحديثة في عملية شرح وتيسير المناسك كلما أمكن ذلك، وأيضًا الاهتمام بتوجيه الرسائل الموجزة والمؤثرة، وعدم استخدام أسلوب التخويف المفرط أو الترهيب من العذاب فقط.



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