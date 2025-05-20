وزير المالية القطري: مصر فرصة رائعة للاستثمار ونحن ملتزمون بدعم سوريا

قال وزير المالية القطري علي بن أحمد الكواري، إن استقرار سوريا وازدهارها ذو أهمية قصوى بالنسبة للمنطقة، وقطر ملتزمة بدعمها، مؤكدا أن مصر تمثل فرصة رائعة للاستثمار.

وأضاف الكواري، في جلسة حوارية خلال "منتدى قطر الاقتصادي"، المنعقد في الدوحة، أن سوريا الآن تبني دولة من الصفر، وتحتاج كل شيء من الطاقة والماء والبنية التحتية، موضحا أنه في ضوء الخطط التي لديهم أعتقد أنه ستكون هناك في المستقبل فرص رائعة للاستثمار، بحسب وكالة بلومبرج.

دعم سعودي قطري لدمشق

وكانت دمشق، أعلنت في وقت سابق من الشهر الجاري منحة قطرية بقيمة 87 مليون دولار مقسمة على ثلاثة أشهر قابلة للتمديد، ستستخدم لتغطية نحو خُمس الأجور الحكومية في الدولة التي تعاني من اقتصاد منهك، والذي يتوقع أن يشهد إنفراجة تصل إلى حد الانتعاش السريع مع رفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للعقوبات على سوريا خلال زيارته الأخيرة إلى السعودية.

وكانت الرياض والدوحة أعلنتا الشهر الماضي سداد متأخرات سوريا البالغة حوالي 15 مليون دولار لـ"مجموعة البنك الدولي"، ما يمكن البنك من استئناف نشاطه في البلاد بعد انقطاع دام أكثر من 14 عامًا.

الوزير القطري أشار اليوم إلى أن سداد المتأخرات يتيح لسوريا الحصول على مخصصات من البنك بنحو 180 مليون دولار، كما أننا ندعمهم مع شركائنا في السعودية لتطوير الكهرباء والطاقة.

مصر "مهمة للغاية"

وأكد الكواري، أن العلاقة مع مصر مهمة للغاية، منوها بأن قطر تنظر إليها باعتبارها ذات إمكانات كبيرة للنمو في المستقبل، موضحا أن خطط قطر للاستثمار في مصر لم تتطرق حتى الآن إلى تحويل الودائع لاستثمارات، ولكنها أحد الخيارات.

وأضاف أن مصر بها فرص رائعة في قطاعات العقارات والسياحة والصناعة. من وجهة نظر استثمارية إذا كنا سنقوم بأي استثمار، فيجب أن يكون على أساس تجاري بحت بعائد جيد.

الاستثمارات القطرية في مصر

وبلغت الاستثمارات القطرية في مصر 618.5 مليون دولار خلال السنة المالية 2023-2024 مقابل 548.2 مليون دولار قبل عام، فيما بلغت قيمة الاستثمارات المصرية في قطر 171.5 مليون دولار خلال 2023-2024 مقابل 86.8 مليون دولار قبل عام.

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