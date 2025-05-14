ترامب لأمير قطر: شكرًا لأنكم تساعدوننا في إحلال السلام بين روسيا وأوكرانيا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لأمير دولة قطر، فور وصوله إلى الديوان الأميري بالدوحة: “أحببنا بعضنا البعض وعملنا معا على أعلى المستويات لإحلال السلام في هذه المنطقة وعبر العالم”.

وأضاف ترامب لأمير دولة قطر: “أنتم تساعدوننا في إحلال السلام في مناطق عدة مثل روسيا وأوكرانيا وسنرى تطورا في هذا الملف”.

ووجه ترامب الشكر لأمير دولة قطر قائلًا: “أود أن أشكرك على كل شيء وعلى صداقتك وقيادتك والعمل الذي تقوم به رائع”.

وقبل وقت سابق استقبل أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأربعاء، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الديوان الأميري القطري بالدوحة.

تميم بن حمد يصف ترامب برجل السلام

وقال أمير دولة قطر: “جميعنا يريد إحلال السلام في المنطقة ونأمل أن يتحقق ذلك هذه المرة”.

ووصف أمير دولة قطر الرئيس ترامب قائلا: “أعلم أنك رجل سلام وتريد إحلال السلام في المنطقة”.

وتابع:"بإمكاننا مواصلة العمل معا لإحلال السلام في منطقتنا أو بمناطق أخرى كالسلام بين روسيا وأوكرانيا، كما أننا متحمسون جدا لمباحثاتنا التي ستشمل إحلال السلام في المنطقة وقضايا الاستثمار والطاقة".

وأضاف: “سنشارك تجاربنا بتنظيم كأس العالم 2022 مع الطواقم المنظمة لكأس العالم 2026 بأمريكا”.

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