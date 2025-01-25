السبت 25 يناير 2025
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رياضة

كومو يتقدم على أتالانتا بهدف في الشوط الأول بالدوري الإيطالي

كومو
كومو

الدوري الإيطالي، تقدم فريق كوموعلي نظيره أتالانتا بهدف نظيف الشوط الأول من اللقاء الذي يجمع الفريقين على ملعب جيوسيبي سينيجاجليا، ضمن مواجهات الجولة الـ22 من الدوري الإيطالي “الكالتشيو”.

وسجل هدف التقدم لصالح فريق كومو اللاعب  نيكو باز في الدقيقة 30 من عمر الشوط الأول. 

ترتيب كومو واتالانتا بالدوري الايطالي 

ويحتل فريق كومو المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 22 نقطة بينما يأتي أتالانتا في المركز الثالث برصيد 43 نقطة. 

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الدوري الإيطالي أتالانتا كوموعلي الكالتشيو

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