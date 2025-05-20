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رياضة

كرة اليد، الأهلي يواجه كينشاسا اليوم في ربع نهائي البطولة الإفريقية

الفريق الأول لكرة
الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي، فيتو

كرة اليد، يخوض الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي بقيادة المدير الفني الدنماركي ستيفن مادسن، مواجهة قوية اليوم الثلاثاء أمام فريق كينشاسا، في ربع نهائي البطولة الأفريقية للأندية أبطال الكؤوس، المقامة حاليا في القاهرة.

 

موعد مباراة الأهلي وكينشاسا

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وكينشاسا في الـ8 مساء، على صالة النادي الأهلي بالجزيرة.

وكان الأهلي قد تأهل للدور ربع النهائي، بعد أن تصدر ترتيب المجموعة الثانية محققًا العلامة الكاملة بالفوز في جميع المباريات.

مشوار الأهلي في بطولة إفريقيا

وبدأ الأهلي مشواره في الدور المجموعات بالفوز في الجولة الأولى على رد ستار بنتيجة (39-18)، ثم الفوز في الجولة الثانية على الجيش الملكي بنتيجة (30-18)، والفوز على الترجي التونسي في الجولة الثالثة بنتيجة (25-23)، وأخيرا الفوز على فانز الكاميروني في الجولة الرابعة بنتيجة (38-19).

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