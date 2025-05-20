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رياضة

كرة اليد، الزمالك يواجه ريد ستار في ربع نهائي بطولة الكؤوس الأفريقية

الزمالك، فيتو
الزمالك، فيتو

كرة اليد، يخوض الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك بقيادة المدير الفني محمد عبد السلام ريشة، مواجهة قوية اليوم الثلاثاء أمام فريق ريد ستار، في ربع نهائي البطولة الأفريقية للأندية أبطال الكؤوس، المقامة حاليا في القاهرة.

 

موعد مباراة الزمالك وريد ستار

 ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك وريد ستار في الـ2 ظهرا، على صالة النادي الأهلي بالجزيرة.

وكان الزمالك قد تأهل للدور ربع النهائي، بعد أن تصدر ترتيب المجموعة الأولى محققا العلامة الكاملة بالفوز في جميع المباريات.

 

مشوار الزمالك في بطولة إفريقيا

 وحقق الزمالك الفوز في جميع مبارياته بدور المجموعات أمام فرق (منتدى درب سلطان، ووداد سمارة وكينشاسا وفاب الكاميروني).

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