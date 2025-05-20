الثلاثاء 20 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

الفوج الثاني من حجاج البر يغادر ميناء نويبع البحري (صور)

ميناء نويبع البحري
ميناء نويبع البحري

 غادر ميناء نويبع البحري صباح اليوم الثلاثاء، الفوج الثاني من حجاج البر على متن العبارة "آيلة"، والتي أقلت على متنها 99 حاجًا و2 باص سياحي في طريقهم إلى الأراضي المقدسة عبر ميناء العقبة الأردني.

مغادرة الفوج الثاني من حجاج بيت الله الحرام من ميناء نويبع البحري

 شهدت صالات السفر بميناء نويبع انسيابية في حركة الدخول وتيسير الإجراءات، وسط تواجد مكثف لفرق العمل من مختلف الجهات المعنية، بما في ذلك الجوازات، الجمارك، شرطة الميناء، والحجر الصحي، بالإضافة إلى التنسيق الكامل مع شركة الجسر العربي المالكة للعبارة.

 

 ووجه اللواء بحري محمد عبد الرحيم رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بالميناء وتوفير كل التيسيرات لحجاج بيت الله الحرام، وضمان إنسيابية الإجراءات داخل الصالات بما يحقق أعلى معايير الراحة والسلامة.

 كما شدد رئيس الهيئة على متابعة جاهزية العبارات بشكل دقيق، والتأكد من الالتزام بمواعيد الإبحار، وسلامة الركاب والحافلات، مع التأكيد على توفير الرعاية اللازمة للحالات الإنسانية وكبار السن وذوي الهمم.

محافظ جنوب سيناء يلتقي المصابتين بحادث مطار شرم الشيخ عقب استقرار حالتهما

الأرصاد تحذر سكان جنوب سيناء والبحر الأحمر من هذه الظاهرة الجوية


وتواصل الهيئة  تنفيذ خطتها لتفويج الحجاج عبر ميناء نويبع بانتظام، ضمن سلسلة من الرحلات التي تستهدف نقل حوالى 8 آلاف حاج عبر 10 رحلات بحرية، وسط منظومة عمل متكاملة ومتابعة ميدانية مباشرة لضمان نجاح موسم الحج البري لهذا العام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاراضي المقدسة بيت الله الحرام هيئة موانئ البحر الاحمر رئيس هيئة موانئ البحر الاحمر محافظ جنوب سيناء ميناء نويبع البحري ميناء العقبة
ads

الأكثر قراءة

حفيد نوال الدجوي يقدم تقريرا طبيا يقلب موازين قضية السرقة

حذر من حدث جسيم في الفترة المقبلة، رسالة غامضة لـ توفيق عكاشة تثير المخاوف

3 متهمين جدد في قضية سرقة منزل نوال الدجوي

محامي الأحفاد: لم نسرق ونملك أدلة على احتجاز نوال الدجوي والتصرف في أموالها

سعر كيلو الفراخ، انخفاض جديد في أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء

مقربة للعائلة تكشف أسرارا جديدة في قضية سرقة شقة نوال الدجوي

أين وصل مشروع تعديل قانون الإيجار القديم؟

تكليفات رئاسية جديدة للحكومة

خدمات

المزيد

أسعار الأرز الشعير الرفيع يسجل 17700 جنيه اليوم الثلاثاء

سعر السكر في السوبر ماركت اليوم الثلاثاء 20-5-2025

أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء 20- 5- 2025

بعد التراجع الكبير، تعرف على سعر الدولار ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء 20-5-2025

المزيد

انفوجراف

عمرو موسى يحذر من وقيعة بين مصر والسعودية بسبب “السوشيال ميديا” (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أستاذ الحصري ومصطفى إسماعيل، 37 عاما على وفاة عامر عثمان شيخ المقارئ المصرية

الأوقاف تعقد 115 ندوة علمية كبرى بمناسبة موسم الحج

تفسير حلم الطلاق في المنام وعلاقته بزيادة الرزق والصحة والسعادة

المزيد
الجريدة الرسمية