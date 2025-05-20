الرقصة الأخيرة، دي بروين يخوض آخر مباراة مع مانشستر سيتي بملعب الاتحاد

مانشستر سيتي وبورنموث، يخوض كيفين دي بروين مباراته الأخيرة على ملعب الاتحاد اليوم الثلاثاء، عندما يستضيف م انشستر سيتي نظيره بورنموث ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين وقبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

الرقصة الأخيرة لدي بروين

والتقط كيفين دي بروين صورة تذكارية مع الجدارية التي صُممت له في مدينة مانشستر تكريمًا لمسيرته مع السيتي قبل خوض مباراة بورنموث الليلة.

وأعلن مانشستر سيتي عن تكريم خاص لدي بروين في ملعب الاتحاد الليلة قبل انطلاق المباراة بعدما قضى ١٠ سنوات داخل صفوف الفريق.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد بورنموث

تنطلق مانشستر سيتي أمام بورنموث اليوم في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

مانشستر سيتي وبورنموث

القناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وبورنموث

تذاع مانشستر سيتي وبورنموث اليوم في الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN sports HD1.

ويحتل مانشستر سيتي حاليًا المركز السادس في الدوري الانجليزي برصيد 65 نقطة، في حين أن بورنموث لديه 53 نقطة في المركز 11.

مانشستر سيتي وبورنموث

ويسعى مانشستر سيتي إلى تحقيق الفوز في مباراة اليوم أمام بورنموث من أجل تعزيز فرصه في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ويتأخر مان سيتي بفارق نقطة واحدة خلف كل من نيوكاسل وتشيلسي وأستون فيلا، أصحاب المراكز الثالث والرابع والخامس على الترتيب.

ويدخل مانشستر سيتي المباراة بعد خسارة لقب كأس الاتحاد الإنجليزي أمام كريستال بالاس.

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