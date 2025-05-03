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رياضة

آرسنال يخسر على ملعبه أمام بورنموث 1-2 في الدوري الإنجليزي

ارسنال
ارسنال

خسر فريق آرسنال من نظيره بورنموث بنتيجة 1-2، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب الإمارات، ضمن الجولة الخامسة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.

افتتح آرسنال التسجيل عن طيق ديكلان رايس في الدقيقة 34، فيما تعادل لـ بورنموث هويسين في الدقيقة 67، قبل أن يسجل إيفانلسون هدف الفوز في الدقيقة 75.

تشكيل آرسنال أمام بورنموث 

في حراسة المرمى: دافيد رايا.

في خط الدفاع: بن وايت- ويليام ساليبا- كيويور- لويس سكيلي.

في خط الوسط: توماس بارتي- ديكلان رايس- مارتن أوديجارد.

في خط الهجوم: بوكايو ساكا- جابرييل مارتينيلي- لياندرو تروسارد.

ترتيب آرسنال وبورنموث في الدوري الإنجليزي 

بهذه النتيجة يحتل ارسنال المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 67 نقطة، بينما يتواجد فريق بورنموث في المركز الثامن برصيد 53 نقطة.

مباراة آرسنال القادمة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

مباراة الليلة كانت البروفة الأخيرة لفريق آرسنال، الذي يستعد لملاقاة باريس سان جيرمان الفرنسي يوم الأربعاء المقبل في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بملعب باريس  بعدما انتهت مباراة الذهاب بخسارة الفريق اللندني بهدف دون رد بملعب الإمارات.

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