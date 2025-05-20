التحفظ على تراخيص قائد سيارة "أجرة" لسيره عكس الاتجاه بعابدين

تحفظت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة على تراخيص قائد سيارة أجرة لقيامه بالسير عكس الاتجاه؛ مما تسبب فى إعاقة الحركة المرورية بمنطقة عابدين.



السير عكس الاتجاه بعابدين

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا بتضرر أحد المواطنين من قيام (قائد سيارة "أجرة") بالسير عكس الاتجاه بدائرة قسم شرطة عابدين بالقاهرة، مما تسبب فى إعاقة الحركة المرورية.



وتمكن رجال المباحث من تحديد وضبط السيارة وقائدها (سائق– مقيم بدائرة قسم شرطة روض الفرج "يحمل رخصة قيادة منتهية").

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.

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