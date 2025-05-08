الخميس 08 مايو 2025
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حوادث

إخماد حريق نشب أعلى عقار في عابدين

حريق، فيتو
حريق، فيتو

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في إخماد حريق نشب أعلى عقار سكني بـ منطقة عابدين دون وقوع أي إصابات، ويقوم رجال الإطفاء بإجراء عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى.


حريق أعلى عقار سكني بعابدين

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا يفيد بنشوب حريق أعلى عقار سكني بدائرة قسم شرطة عابدين، وعلى الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بسيارات إطفاء لمكان الحريق.


وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده، وتمت عملية إخماد الحريق دون وقوع أي إصابات.


تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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حريق أعلي عقار سكنيى بعابدين حريق أعلي عقار سكنيى عابدين الحماية المدنية بالقاهرة

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