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خارج الحدود

نتنياهو يزعم: قادة أوروبا يقدمون جائزة كبرى لمنفذي هجوم 7 أكتوبر بمطالبة إنهاء الحرب

نتنياهو،فيتو
نتنياهو،فيتو

زعم رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، أن قادة بريطانيا وكندا وفرنسا يقدمون جائزة كبرى لهجوم 7 أكتوبر من خلال مطالبة إسرائيل بإنهاء حربها.

واتهم رئيس الحزب الديمقراطي الإسرائيلي يائير جولان الكيان المحتل بـ"قتل الأطفال كهواية" في قطاع غزة، وذلك في مقابلة أجراها مع هيئة البث الإسرائيلية (كان).

إسرائيل في طريقها لأن تصير دولة منبوذة بين الأمم


وقال السياسي اليساري المعارض، الثلاثاء: إن "إسرائيل في طريقها لأن تصير دولة منبوذة بين الأمم، كما كانت جنوب أفريقيا من قبل، إذا لم تعد إلى التصرف كدولة عاقلة".

وأضاف جولان: "الدولة العاقلة لا تشن حربا على المدنيين، ولا تقتل الأطفال كهواية، ولا تضع أهدافا لتهجير السكان".

واعتبر أن "هذه الحكومة تعج بالأشخاص المنتقمين، الذين يفتقرون إلى الأخلاق والقدرة على إدارة البلاد في حالات الطوارئ".

إنهاء الحرب وإعادة الرهائن وإعادة بناء إسرائيل.

وتابع: "وزراء الحكومة فاسدون، وعلينا إنهاء الحرب وإعادة الرهائن وإعادة بناء إسرائيل".

وعلى الفور ردت الحكومة الإسرائيلية على تصريحات غولان بلهجة حادة.


وأدان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "تصريحات جولان ضد دولتنا وجنودنا الذين يخوضون معركة من أجل وجودنا".

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إسرائيل الاحتلال الإسرائيلي الحزب الديمقراطي بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي

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