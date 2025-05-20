مشغول في مكالمة هاتفية، ضبط قائد سيارة حاول الاصطدم بسيارة سيدة بمحور 30 يونيو

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر سيدة من قائد سيارة ملاكى لمحاولته الاصطدام بسيارتها حال سيرها بـمحور 30 يونيو، وتبين انه طالب وتمكن رجال المباحث من ضبطه.

حادث تصادم بمحور 30 يونيو

رصدت مديرية أمن القاهرة تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر إحدى السيدات من قائد سيارة ملاكى لمحاولته الإصطدام بسيارتها حال قيادتها بمحور 30 يونيو.



وبالفحص تم تحديد وضبط السيارة وقائدها (طالب - مقيم بدائرة مركز شرطة القصاصين بالإسماعيلية "لا يحمل رخصة قيادة").



وتبين أن السيارة منتهية التراخيص، وبسؤاله أقر بإرتكاب الواقعة حال قيادته السيارة لإنشغاله بهاتفه المحمول، مما نتج عنه إنحراف السيارة تجاه سيارة الشاكية عدة مرات دون قصد منه.





وتم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.

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