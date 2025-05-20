الثلاثاء 20 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

مشغول في مكالمة هاتفية، ضبط قائد سيارة حاول الاصطدم بسيارة سيدة بمحور 30 يونيو

ضبط متهم، فيتو
ضبط متهم، فيتو

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر سيدة من قائد سيارة ملاكى لمحاولته الاصطدام بسيارتها حال سيرها بـمحور 30 يونيو، وتبين انه طالب وتمكن رجال المباحث من ضبطه.

 

حادث تصادم بمحور 30 يونيو

رصدت مديرية أمن القاهرة تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر إحدى السيدات من قائد سيارة ملاكى لمحاولته الإصطدام بسيارتها حال قيادتها بمحور 30 يونيو.
 

وبالفحص تم تحديد وضبط السيارة وقائدها (طالب - مقيم بدائرة مركز شرطة القصاصين بالإسماعيلية "لا يحمل رخصة قيادة").


وتبين أن السيارة منتهية التراخيص، وبسؤاله أقر بإرتكاب الواقعة حال قيادته السيارة لإنشغاله بهاتفه المحمول، مما نتج عنه إنحراف السيارة تجاه سيارة الشاكية عدة مرات دون قصد منه.
 


وتم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حادث تصادم بمحور 30 يونيو محور 30 يونيو مديرية أمن القاهرة أمن القاهرة

مواد متعلقة

إصابة 7 أشخاص في حادث مرورى بمدينة 15 مايو

إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بطريق "مصر - إسكندرية" الزراعي
ads

الأكثر قراءة

حذر من حدث جسيم في الفترة المقبلة، رسالة غامضة لـ توفيق عكاشة تثير المخاوف

أخبار مصر: مفاجأة تقلب الموازين بقضية نوال الدجوي، وقف معاش صحفي كبير على طريقة عبد الرحمن أبو زهرة، ثورة في يد الأهلي بسبب الزمالك

سعر كيلو الفراخ، انخفاض جديد في أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء

دراما إف إم، ماسبيرو يطلق أول إذاعة مسلسلات في العالم العربي

دينزل واشنطن يتشاجر مع أحد المصورين في مهرجان كان (فيديو)

سعر السكر في السوبر ماركت اليوم الثلاثاء 20-5-2025

بعد التراجع الكبير، تعرف على سعر الدولار ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء 20-5-2025

السفير الأمريكي السابق في سوريا: دربت أحمد الشرع للخروج من عالم الإرهاب للسياسة 2023 (فيديو)

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوبر ماركت اليوم الثلاثاء 20-5-2025

أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء 20- 5- 2025

بعد التراجع الكبير، تعرف على سعر الدولار ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء 20-5-2025

انقلاب في البر والبحر والجو، تحذير شديد من الأرصاد بشأن طقس اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

من افتتاح مدرسة خاصة في الخمسينيات إلى سرقة كنز بالملايين من فيلتها.. لغز الدكتورة نوال الدجوي! (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية بناء بيت جديد في المنام وعلاقتها بتحسين الظروف المعيشية

الأحاديث الواردة عن موقف عمر بن الخطاب من مقام إبراهيم

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 20 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية