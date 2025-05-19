أخبار مصر اليوم: تأجيل امتحانات الثانوية الأزهرية بفلسطين.. تفاصيل سقوط طائرة عسكرية أثناء تنفيذ أحد الأنشطة التدريبية.. إجراءات التقديم لرياض الأطفال والابتدائية

نشر قسم أخبار مصر عددًا من الأخبار البارزة في الشأن المحلي خلال الساعات الأخيرة الماضية نستعرضها معكم في السطور التالية:

مدبولي: حلول عاجلة لمواجهة نقص مياه الشرب بالبحر الأحمر قبل عيد الأضحى

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا لمتابعة جهود توفير مياه الشرب للمواطنين في عدد من مناطق محافظة البحر الأحمر، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشّاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، واللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر.

كما حضر الاجتماع الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، واللواء أمين شوقي، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، واللواء عاصم شكر، نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وعدد من مسئولي الجهات المعنية.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن هذا الاجتماع يستهدف وضع حل عاجل يُسهم في توفير مياه الشرب بصورة كافية للمناطق التي شهدت نقصًا في إمدادات المياه بمحافظة البحر الأحمر خلال الأيام الماضية.

مدبولي يوجه بسرعة تنفيذ أي إصلاحات مطلوبة في منظومة مياه الشرب بمحافظة البحر الأحمر

وفي هذا السياق، وجّه الدكتور مصطفى مدبولي بسرعة تنفيذ أي إصلاحات مطلوبة في منظومة مياه الشرب بمحافظة البحر الأحمر؛ بما يُسهم في الحد من أي أعطال في شبكات أو محطات المياه بالمحافظة.

كما وجّه رئيس الوزراء باستعادة العمل في إنشاء محطات تحلية المياه بالمحافظة بما يُساعد في إيجاد حل دائم لمشكلة المياه بها.

كما كلف بضرورة توفير مختلف المستلزمات الخاصة بمحطات مياه الشرب للحفاظ على كفاءة المحطات وكمية المياه المنتجة منها.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي ضرورة متابعة منظومة مياه الشرب في محافظة البحر الأحمر من أجل تنفيذ المشروعات المستهدفة لتوفير مياه الشرب للمواطنين.

وفي سياق متصل، أشار اللواء/ عمرو حنفي إلى أن المحافظة تعمل بشكل مستمر على تطوير البنية التحتية لمرافق المياه على مستوى مدن المحافظة بالكامل، حيث توجد خطة كانت قد وضعتها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تتضمن التوسع فى محطات تحلية مياه البحر من خلال محورين أساسيين، الأول توسعة وزيادة طاقات إنتاج المياه بالمحطات القائمة حاليا، والثانى من خلال إنشاء محطات تحلية جديدة لمواكبة التوسعات العمرانية والسياحية التى تشهدها مدن المحافظة.

كما أن هناك صيانات دورية لخطى مياه نقل مياه نهر النيل وهما خط مياه الكريمات ــ الغردقة وخط مياه قنا ــ سفاجا، وبالتوازي مع ذلك يتم تجديد شبكات مياه الشرب الداخلية ومد شبكات جديدة للتجمعات العمرانية التى أقيمت مؤخرا بمدينة الغردقة بوجه خاص وببقية مدن المحافظة.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور/ سيد إسماعيل جهود وزارة الإسكان للتعامل مع نقص المياه في محافظة البحر الأحمر والإجراءات الجاري اتخاذها خلال الفترة المقبلة سواء من خلال إنشاء محطات تحلية المياه الجديدة أو رفع كفاءة شبكات ومحطات المياه القائمة بالمحافظة.

فيما أشار رئيس الوزراء إلى أن المشروعات والإجراءات الجاري تنفيذها ستسهم في توفير الاحتياجات العاجلة للمحافظة من المياه قبل حلول عيد الأضحى المبارك، موجهًا بضرورة الالتزام بالتوقيتات المحددة في هذا الشأن.

وفي ختام الاجتماع، وجّه رئيس الوزراء بالعمل على تنفيذ كافة الحلول المقترحة لحل مشكلة مياه الشرب بالمحافظة قبل حلول عيد الأضحى المبارك، مشددًا على أن تلك المقترحات تسهم في حل المشكلة بنسبة كبيرة تمهيدًا لتنفيذ مشروعات محطات المياه التي ستسهم في القضاء على تلك المشكلة بصورة نهائية.

خطوة بخطوة، رفعت فياض يكشف إجراءات التقديم لرياض الأطفال والابتدائية

تقديم رياض الأطفال والابتدائية، كشف الكاتب الصحفي رفعت فياض، الإجراءات الخاصة بالتقديم لرياض الأطفال والابتدائية.

أوراق يجب تقديمها عند الالتحاق برياض الأطفال والمرحلة الإبتدائية

وقال رفعت فياض خلال تصريحات للتليفزيون المصري: "الملف المفترض أن يتم تقديمه للطفل للالتحاق بـرياض الأطفال أو المرحلة الابتدائية يشمل شهادة ميلاد الطفل ومقر السكن لكي يكون تابعا للإدارة التعليمية التابع لها سكن الطفل".

وأضاف: "لن يتم قبول ملف الطالب حال قدم في إدارة تعليمية لا يتبع لها وفقا لمحل السكن، وبالتالي يجب تقديم الملف للمدرسة الأقرب للطفل في محيط الإدارة التعليمية التابع لها مقر سكنه".

3 رغبات للالتحاق برياض الأطفال والمدارس الابتدائية

ولفت: "كل ولي أمر يختار لطفله 3 رغبات أو 3 مدارس ويختار الأقرب أولا، وإذا لم يقبل في الأولى قد يقبل في الثانية أو الثالثة".

وأشار: "بالنسبة للمدارس الرسمية للغات يتم التقدم لها من سن 4 سنوات ويتم قبوله في المدرسة حسب الكثافة وفي المحافظات المكتظة يكون القبول من عمر 5 سنوات".

ولفت إلى أنه "عندما يتقدم ولي الأمر ويسجل بيانات طفله عبر تطبيق وزارة التربية والتعليم بعد فترة ستعلن النتائج وسيعرف أن ابنه تم قبوله في المدرسة، وبعدها يذهب للمدرسة ويسلم كل الأوراق الخاصة بنجله ورقم بطاقة ولي الأمر".

وأشار إلى أنه إذا كان ولي الأمر جاهلا بالنواحي الإلكترونية يمكنه الذهاب لوحدة المعلومات بالمدرسة حتى يتم مساعدة نجله في رفع البيانات إلكترونيا، والمدارس كلها استكملت إمكانيات الدخول إلكترونيا.



المتحدث العسكرى: سقوط طائرة تدريب أثناء تنفيذ أحد الأنشطة التدريبية

أعلن المتحدث العسكري للقوات المسلحة، أنه في إطار تنفيذ النشاط التدريبي للقوات الجوية، اليوم الإثنين الموافق 19 مايو 2025، سقطت طائرة تدريب بإحدى مناطق التدريب، نتيجة حدوث عطل فني، ما أسفر عن استشهاد طاقمها.

وأكد البيان أنه جارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة بواسطة الجهات المختصة.

وتقدمت القوات المسلحة بخالص التعازي والمواساة لأسر الشهداء، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

بسبب الحرب، تأجيل امتحانات الثانوية الأزهرية في فلسطين حتى إشعار آخر

أعلنت إدارة المعاهد الأزهرية في فلسطين، اليوم، عن تأجيل امتحانات الثانوية الأزهرية (التوجيهي) في قطاع غزة، الخاصة بدورتي عامي 2006 و2007، وذلك نظرًا للظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها القطاع بفعل استمرار العدوان الإسرائيلي وحالة النزوح المتواصلة للأهالي.

تأجيل امتحانات الثانوية الأزهرية في فلسطين

وقالت الإدارة، في بيان رسمي، إن هذا القرار يأتي حرصًا على سلامة الطلبة وأسرهم، في ظل تصاعد وتيرة القصف واستمرار عمليات التهجير القسري التي أثرت بشكل مباشر على العملية التعليمية في قطاع غزة.

موعد امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية في فلسطين

وأكدت الإدارة أن الامتحانات ستُؤجل حتى إشعار آخر، مشددة على أنها ستُعلن عن المواعيد الجديدة في الوقت المناسب، وفقًا لما تتيحه الظروف الميدانية، داعية الطلبة وأولياء الأمور إلى متابعة القنوات الرسمية للمعاهد الأزهرية لمواكبة أي مستجدات.

وجددت الإدارة دعمها الكامل لأبناء قطاع غزة، مؤكدة أنها تقف إلى جانبهم في هذه الظروف العصيبة، وتُثمّن صمودهم وتمسكهم بحقهم في التعليم رغم كل التحديات.

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