مصر للطيران تُحدِّث بنيتها التحتية الرقمية لتلبية متطلبات المستقبل

شهد الطيار أحمد عادل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة لمصر للطيران، وسليم بوري، رئيس شركة سيتا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا، حفل توقيع اتفاقية استراتيجية بين مصر للطيران وشركة "سيتا"، الشركة العالمية الرائدة في تكنولوجيا النقل الجوي. حيث وقع الاتفاقية كلٌ من المهندس ياسر عمران، رئيس قطاع المعلومات بالشركة القابضة لمصر للطيران، وحسام دكروب، رئيس المبيعات لمنطقة شمال أفريقيا الناطقة بالفرنسية في سيتا.

ويأتي ذلك في خطوة جديدة تستهدف إحداث نقلة نوعية فى بنيتها التحتية الرقمية وتبني أحدث الحلول التكنولوجية فى أنظمة الاتصال وزيادة المرونة بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.

وبموجب هذه الاتفاقية، ستحصل مصر للطيران على اتصال أسرع، وأكثر مرونة، وقابلية للتوسع لدعم احتياجاتها المتطورة من حيث عرض النطاق الترددي، الأمان، والأتمتة من خلال النظام المعروف باسم SITA Connect Go.

كما ستستفيد عمليات مصر للطيران أيضًا من نظام التحكم المجتمعي في المغادرة (Community Departure Control System - DCS) من سيتا، الذي سيساعد في تبسيط العمليات الأرضية وتحسين الكفاءة من حيث التكلفة عبر شبكتها، كما ستعزز الشركة من بنيتها التحتية الأساسية من خلال اتصال آمن بالمطارات، حماية للبنية التحتية، إدارة الوصول الآمن (Secure Service Edge - SSE)، وتحسين نظام الرسائل وضمان جودة الخدمة، حيث ستساعد هذه التحسينات على تقليل اعتماد مصر للطيران على الأنظمة القديمة، زيادة الرؤية الشبكية، والحد من المخاطر التشغيلية.

وفى هذا السياق أوضح الطيار/ أحمد عادل، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران: "نحن حريصون على تبني أحدث الحلول التكنولوجية العالمية لتعزيز أنظمة الاتصالات لمواكبة النمو المتزايد في السياحة والسفر، وتُعد هذه الشراكة ركيزة أساسية في استراتيجية التحول الرقمي الشاملة التي تنتهجها مصر للطيران، ويعتمد مستقبل صناعة النقل الجوي بشكل كبير على التحول الرقمي وتبني الحلول الذكية، وهو ما نعمل على ترجمته إلى واقع ملموس من خلال هذه الشراكات النوعية في هذا المجال، لا سيما في ظل التحديات التقنية المتزايدة، وأضاف عادل أن تحديث الأنظمة من خلال شراكتنا مع شركة سيتا يُعد استثمارًا استراتيجيًا في مستقبل العمليات التشغيلية والبنية التحتية الرقمية، مما يعكس التزامنا بتقديم خدمات بأعلى مستويات الكفاءة والجودة."



ومن جانبه قال سليم بوري، رئيس شركة سيتا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: "تواجه شركات الطيران في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا فترة من التغيير السريع، إن الطلب على الركاب يتزايد، المطارات تزداد ازدحامًا، والضغط للعمل بكفاءة، أمان، واستدامة لم يكن أكبر من قبل، وفي ظل هذه الظروف تتخذ مصر للطيران خطوة جريئة لتحويل بنيتها التحتية للشبكة، مما يمنح شركة الطيران السرعة، المرونة، والقدرة على مواكبة نمو السوق وتوقعات المسافرين المتزايدة من خلال تبني الاتصال من الجيل التالي، تقوم مصر للطيران بتأمين عملياتها المستقبلية وتعزيز قدرتها على المنافسة في قطاع الطيران الإقليمي الديناميكي بشكل متزايد."

كما أنه من المتوقع أن تُحدث الشراكة بين الجانبين نقلة نوعية في أنظمة اتصالات الشركة، مما يُمكّنها من مواصلة خطط نموها على المستويين الإقليمي والدولي، بفضل خبرة سيتا الواسعة في الخدمات الرقمية، حيث تمتد شبكتها المعلوماتية إلى أكثر من 200 دولة ومنطقة حول العالم.

ورغم أن هذا المشروع ليس الأول من نوعه لشركة سيتا على مستوى العالم، إلا أنه يؤكد التزام الشركة بدعم شركات الطيران الرائدة مثل مصر للطيران في تحويل عملياتها والاستعداد للنمو على المدى الطويل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.