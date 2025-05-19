أكاديمية مصر للطيران للتدريب تستقبل زيارات ميدانية لطلاب الجامعات المصرية والمعاهد

قامت أكاديمية مصر للطيران بتنظيم عدة جولات تعريفية لطلاب من "المعهد التكنولوجي للسياحة والفنادق بالمنيا"، ومن "الجامعة الأمريكية بالقاهرة"، وكذلك "جامعة النيل"، وأخيرا "المدرسة البريطانية الدولية" وذلك للاطلاع على كافة الإمكانيات المتقدمة بالأكاديمية وتنمية الوعى لدى الشباب بمنظومة الطيران المدني المتطورة، مع فتح أفاق جديدة للشباب حديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة لسوق العمل.

أكاديمية مصر للطيران للتدريب تستقبل زيارات ميدانية لطلاب الجامعات والمعاهد

شملت هذه الجولات تقديم عرض للبرامج التدريبية التي تقدمها الأكاديمية وشرحا تفصيليا للطلاب على أحدث أجهزة الطيران التمثيلي المخصصة لتدريب الطيارين بالأكاديمية من طرازات A320,A320Neo, A220, A330/ B737,B777.

وأيضا جهاز تدريب أطقم الضيافة الجوية على الإخلاء وحالات الطوارئCEET، وجهاز تدريب أطقم الضيافة على تقديم الخدمات على الطائرة CST.. هذا بالإضافة الي تدريب مهندسى صيانة الطائرات.

وفى نهاية الجولات، أشاد الطلاب بالإمكانات الحديثة داخل الأكاديمية، وعن فخرهم لوجود مثل هذا الصرح التدريبي الكبير داخل جمهورية مصر العربية.

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