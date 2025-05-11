محافظ المنوفية يوجه بتقديم كافة التيسيرات للمواطنين في ملف التصالح

عقد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اجتماعا لمتابعة سير العمل في منظومة التصالح على مخالفات البناء وما يتم تطبيقه من خطوات وإجراءات وتقديم كافة أوجه الدعم وتذليل العقبات لإنجاز هذا الملف تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

جاء ذلك بحضور اللواء عبد الله الديب السكرتير العام، المحاسب خالد النمر السكرتير العام المساعد، مدير عام شئون مكتب المحافظ، وكيل وزارة الزراعة، مدير عام الاصلاح الزراعي، المستشار الهندسي للمحافظة، عدد من مديري الإدارات المعنية بالديوان العام.



وتم استعراض آلية العمل بتلك الملف ونسب وحجم معدلات الإنجاز، وكذا العقبات التي تواجه وحدات الإدارة المحلية لسرعة البت في طلبات التصالح المقدمة.

تقديم كافة التيسيرات للمواطنين فى ملف التصالح

وشدد المحافظ بإستمرار التنسيق مع كافة جهات الولاية وتوفير مندوب دائم وأخر احتياطي مفوضين من مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي بالتواجد والعمل بالوحدات المحلية بنطاق المحافظة لحسم ملفات التصالح خارج الحيز العمراني (المتناثرات)، وذلك في إطار التنسيق الدائم بين كافة الاجهزة التنفيذية بالمحافظة لدفع منظومة العمل.

فيما وجه محافظ المنوفية بالمرور الميداني والدوري على المراكز التكنولوجية للاطمئنان على حسن سير العمل وتقديم الدعم وتذليل أى عقبات، فضلًا عن ضرورة حث المواطنين على استكمال باقى إجراءات التصالح، مؤكدًا على تقديم كل التسهيلات والتيسيرات اللازمة للراغبين فى تقنين أوضاعهم بالتنسيق مع جهات الولاية والجهات المعنية لإنجاز هذا الملف خلال الفترة المقبلة.

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