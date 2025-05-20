ضبط 12 طنًا و375 كجم من اللحوم ومصنعاتها غير صالحة للاستهلاك بالدقهلية

شنت الهيئة العامة للخدمات البيطرية من خلال مديرية الطب البيطري في الدقهلية بالتعاون مع مديرية التموين ومباحث التموين بعدة حملات مكثفة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، بضرورة تكثيف الحملات الرقابية على محلات الجزارة وثلاجات حفظ اللحوم والمطاعم؛ وحرصًا على صحة وسلامة المواطنين.

أسفرت الحملات عن ضبط كميات ضخمة من اللحوم ومصنعات اللحوم والدواجن والدهون غير المطابقة للمواصفات بقيادة علي حسن وكيل تموين الدقهلية والدكتورة شيماء الهندي مدير عام التجارة ومحمد زغلول مدير عام الرقابة

ضبط 12 طنًا و375 كجم من اللحوم ومصنعاتها غير الصالحة للاستهلاك بالدقهلية

حيث تم تحرير محضر عينات رسمية شملت كميات من اللحوم ومصنعات اللحوم والدواجن والدهون بلغ إجمالي وزنها 12 طنًا و375 كجم، وتبين من الفحص عدم مطابقتها للاشتراطات الصحية والبيطرية، مما يشكل خطرًا جسيمًا على صحة المواطنين.

وقد لاقت هذه الحملات استحسانًا واسعًا من المواطنين، وأشاد المواطنون بجهود الأجهزة المعنية في مواجهة محاولات الغش والتلاعب بصحة المواطن، مؤكدين أن هذه الإجراءات الصارمة تسهم بشكل مباشر في حماية المجتمع من انتشار الأمراض المنقولة عن طريق الغذاء.

وفي هذا السياق، ثمن محافظ الدقهلية الدور الكبير والمخلص الذي تقوم به فرق التفتيش البيطري، وقطاع التموين ومباحث التموين، وكافة الجهات المشاركة، من خلال العمل الميداني الدؤوب والتنسيق الفعال لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، في إطار منظومة متكاملة لحماية الأمن الغذائي للمواطنين.

حملات التفتيش ستظل مستمرة دون توقف

وأكد محافظ الدقهلية أن حملات التفتيش ستظل مستمرة دون توقف في مختلف مدن ومراكز المحافظة، لضمان وصول غذاء آمن وخالٍ من مسببات الأمراض للمواطنين، وأنه لا تهاون مع أي مخالف أو متهاون في صحة المواطن.

وأكد محافظ الدقهلية على ضرورة التعاون من قبل المواطنين والإبلاغ عن أي مخالفات أو ممارسات تضر بالصحة العامة، من منطلق المسؤولية المجتمعية والمساهمة في الحفاظ على سلامة الجميع.

وقد جاءت هذه الحملات بالتعاون والتنسيق مع الدكتور حامد موسى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والاستاذ علي حسن وكيل وزارة التموين وبإشراف الدكتور السيد الحسنين، وكيل الوزارة، والدكتورة حنان أبو العطا، مدير عام الصحة والمجازر، والدكتور سامح الدسوقي، مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم، وبالتنسيق الكامل مع العميد خالد دويدار، مدير مباحث الدقهلية.

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