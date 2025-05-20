الثلاثاء 20 مايو 2025
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محافظات

اليوم، قطع التيار الكهربائي عن بعض المناطق بالدقهلية

قطع التيار الكهربائي،
قطع التيار الكهربائي، فيتو

أعلنت محافظة الدقهلية، فصل التيار الكهرباء، اليوم الثلاثاء، عن بعض مناطق مدينة طلخا.

وقالت المحافظة في بيانها: "نخطر  بأنه سيتم فصل التيار الكهربائي اليوم الثلاثاء 20/05/2025 عن بعض مناطق مدينة طلخا من الساعة 6 صباحًا حتى 9 صباحًا، وذلك لأعمال الصيانة بلوحة توزيع كهرباء طلخا بشارع فريدة حسان".
 

وأشارت إلى أن الأماكن المتأثرة بالقطع هي "منطقة الكنيسة، اللاسلكي، حوض الحرم، مجمع المدارس، البحر الأعظم، نوادي طلخا، المحكمة، مدينة ناصر مرورا بالتجديف وفريدة حسان، وتقسيم بهاء الشربيني وشارع الجمهورية ومكسيم بصلاح سالم ومركز طلخا حتى المستشفى والشهر العقاري حتى منطقة الجزيرة وحي البازات وصلاح الدين وسوق طلخا التحتاني حتى التعبئة وقرية ميت عنتر من ناحية الموقف.

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محافظة الدقهلية فصل التيار الكهربائ مدينة طلخا أعمال الصيانة لوحة توزيع كهرباء طلخا
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