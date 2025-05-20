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محافظات

ضبط وتحرير 355 مخالفة في مجال الأسواق والمخابز البلدية بأسوان (صور)

حملة تموينية فى أسوان
حملة تموينية فى أسوان

تابع اللواء دكتور إسماعيل محافظ أسوان نتائج جهود مديرية التموين التى تم تنفيذها خلال الأيام الماضية لضبط الأسواق والسيطرة على الأسعار بالتنسيق مع الجهات الرقابية، مع التأكد من توافر السلع الغذائية بالكميات المناسبة، وهو الذى يأتى ضمن الاستعدادات الجارية لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

إلزام أصحاب المنشآت بالأسعار 

ووجه إلى ضرورة إلزام أصحاب المنشآت التجارية المختلفة بالأسعار المقررة، وعدم المغالة حيث لن يتم السماح باستغلال أي مواطن، وسيتم اتخاذ إجراءات رادعة حيال المخالفين.

 

ومن جانبه أوضح المهندس خالد أبو القاسم مدير مديرية التموين بأنه بناءًا على تعليمات محافظ أسوان فقد نجحت جهود المديرية والإدارات الفرعية التابعة لها من خلال شن حملات مكبرة فى ضبط وتحرير 355 مخالفة منها 253 مخالفة ضد المخابز البلدية لتوقفها عن الإنتاج أو إنتاج خبز ناقص الوزن، وعدم المطابقة للمواصفات، والتصرف فى حصص الدقيق.

وأشار الى أنه بالتوازي تم ضبط وتحرير 102 محضر مخالفة فى مجال الأسواق لعدم الإعلان عن الأسعار أو عدم حمل شهادات صحية، وإمتناع عن البيع، وحيازة مواد بترولية وغش تجارى ومحاضر لبيع لحوم وسلع غذائية غير صالحة للإستهلاك الآدمى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

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​ أسوان تموين سلع سلع استهلاكية المصدر اسواق

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