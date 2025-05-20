وزير الخارجية الفرنسي: تسهيل إسرائيل المساعدات لغزة غير كافٍ

قال جان نويل بارو، وزير الخارجية الفرنسي، إن تسهيل إسرائيل وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة غير كافٍ.

خارجية فرنسا تدعم مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل

وأعرب وزير خارجية فرنسا عن دعمه مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل لمعرفة مدى احترامها حقوق الإنسان.

وقبل وقت سابق اعتبر وزير الخارجية الفرنسى جان نويل بارو، أن ما يحدث فى قطاع غزة اليوم يعد "كارثة إنسانية غير مسبوقة"، وذلك فى ظل تفاقم الوضع الإنساني بالقطاع.

وقال بارو، ما يحدث اليوم في غزة هو كارثة إنسانية غير مسبوقة، حيث تعاني العائلات والنساء والأطفال من العطش والجوع بسبب استمرار الحكومة الإسرائيلية منذ نحو شهرين ونصف، في فرض حصار مشدد للغاية على دخول المساعدات الإنسانية والأدوية والأغذية إلى القطاع"، مضيفا "هذا يجب أن يتوقف".

وأوضح أنه " حتى وإن كنا ندعو إلى نزع سلاح حماس، وحتى وإن كنا نريد إطلاق سراح جميع الرهائن الذين مازالوا محتجزين منذ السابع من أكتوبر، فإننا لا يمكننا أن نرضى أو نظل غير مبالين تجاه هذا الوضع المأساوي ".

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