خلال ساعتين، 45 شهيدا بقصف إسرائيلي لمدرسة تؤوي نازحين ومحطة وقود في غزة

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه المكثف على طول الشريط الحدودي الممتد من بيت لاهيا شمالًا وحتى محور موراج جنوبًا، باستخدام المدفعية الثقيلة والزوارق الحربية، وفق ما أفاد مراسل "العربية".

وأسفر القصف الإسرائيلي المتواصل منذ فجر اليوم الثلاثاء، عن سقوط 45 شهيدا على الأقل بأقل من ساعتين في مدينة غزة وشمال ووسط القطاع، في تصعيد عسكري عنيف شمل غارات جوية وعمليات برية واسعة النطاق.

وتركزت الضربات على مناطق مأهولة بالسكان، حيث استهدفت منازل في دير البلح وسط القطاع، ما أدى إلى سقوط أكثر من 15 شهيدا هناك، إلى جانب شهداء آخرين في مناطق الصفطاوي والزرقا والشجاعية وتل الزعتر شمال غزة، وبيت لاهيا وجباليا.

وأوضحت أن هناك عددا من الضحايا ما زالوا تحت الأنقاض، مع استمرار صعوبة وصول طواقم الإسعاف بسبب شدة القصف وخطورة الأوضاع الميدانية.

وامتدت العمليات العسكرية لتشمل استهداف خيام للنازحين ومحيط مستشفيات، في ظل حصار خانق على بعض المرافق الصحية، خاصة المستشفى الإندونيسي في شمال القطاع الذي يتعرض لحصار وقصف متكرر.

وتأتي هذه التطورات ضمن تصعيد غير مسبوق منذ أسابيع، حيث بلغ إجمالي عدد القتلى منذ فجر الاثنين 126، في مختلف أنحاء القطاع وفق آخر الإحصاءات.

وكثف الجيش الإسرائيلي هجماته في اليومين الأخيرين في غزة، ضمن عملية "عربات جدعون"، فيما أعلنت الحكومة الإسرائيلية عن سماح محدود لدخول مساعدات إنسانية إلى القطاع بعد انقطاع دام قرابة شهرين ونصف.

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