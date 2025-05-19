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أخبار مصر

اضطراب بالملاحة وشبورة مائية، الأرصاد تعلن طقس الثلاثاء

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب حركة الملاحة البحرية بخليج السويس والبحر الأحمر غدا ، حيث تصل سرعة الرياح من 50:70 كم فى الساعة ويصل ارتفاع الأمواج من 2.5:3.5متر.

 

حالة الطقس اليوم الإثنين، تحذير من الشبورة على هذه الطرق

حالة الطقس غدا الثلاثاء 20- 05- 2025 في محافظة الفيوم

وتتكون  الشبورة المائية الصباحية غدا من الساعة الرابعة فجرا وحتى السابعة صباحا على الطرق السريعة، والزراعية القريبة من المسطحات المائية على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، وشمال الصعيد وشمال البلاد ووسط سيناء

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا، ويسود  طقس  حار على شمال البلاد  حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد  وشديد الحرارة على الجنوب، معتدل ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء


الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن  يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية الغربية وعلى شمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل  في أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة  الغد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 31

درجة الحرارة الصغرى:  18

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 24

درجة الحرارة الصغرى: 17

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:36

درجة الحرارة الصغرى: 25

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 33

درجة الحرارة الصغرى: 21

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:43

درجة الحرارة الصغرى:28
 

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