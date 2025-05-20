الثلاثاء 20 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الصعيد على صفيح ساخن، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء فى مصر

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو
ads

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية،  درجات الحرارة  اليوم الثلاثاء، وتوقعت أن يسود طقس حار على أغلب الأنحاء وعلى السواحل الشمالية الغربية وشديد الحرارة على الجنوب، معتدلا  ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

شبورة وهذا موقف درجات الحرارة، حالة الطقس اليوم الثلاثاء

حالة الطقس غدا الثلاثاء 20- 05- 2025 في محافظة الفيوم


طقس اليوم الصباح الباكر وليلا

كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل فى أول الليل وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء وعلى جنوب الصعيد.


وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى   18  ودرجة الحرارة العظمى 31

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 32

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى  17 و درجة الحرارة العظمى 32

بنها: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى  31

الإسكندرية:درجة الحرارة 17 ودرجة الحرارة العظمى 25

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 25

مطروح:درجة الحرارة 18 ودرجة الحرارة العظمى 24

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 16  و درجة الحرارة العظمى 31

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 30

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى 26

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 31

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى  33

السويس: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى: 32

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 26 ودرجة الحرارة العظمى 37

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 34

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى 31

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى  20 ودرجة الحرارة العظمى 32

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى 32

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 22  ودرجة الحرارة العظمى:  33

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى  24 ودرجة الحرارة العظمى 36

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 26 ودرجة الحرارة العظمى 43

أسوان: درجة الحرارة الصغرى 28  ودرجة الحرارة العظمى 43
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأرصاد الجوية الطقس اليوم الثلاثاء الطقس الطقس اليوم حالة الطقس اليوم الثلاثاء

مواد متعلقة

شبورة وهذا موقف درجات الحرارة، حالة الطقس اليوم الثلاثاء

طقس الغد، نشاط للرياح المحملة بالأتربة وتحذيرات من انخفاض الرؤية

اضطراب بالملاحة وشبورة مائية، الأرصاد تعلن طقس الثلاثاء

شديد الحرارة على الصعيد،درجات الحرارة اليوم الإثنين في مصر

حالة الطقس اليوم الإثنين، تحذير من الشبورة على هذه الطرق
ads

الأكثر قراءة

انقلاب في البر والبحر والجو، تحذير شديد من الأرصاد بشأن طقس اليوم الثلاثاء

التحريات تكشف عن مفاجأة بشأن شهادة الجيران في قضية نوال الدجوي

أسعار الخضار اليوم الثلاثاء، الطماطم تبدأ جنونها وانخفاض كبير في البامية والليمون

الصعيد على صفيح ساخن، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء فى مصر

أنا تحت أمر النادي لكن بشرط، طارق سليمان يرد على عودته لتدريب حراس مرمى الأهلي

رغم سجله الجنائي، تعيين "حما إيفانكا" سفيرا للولايات المتحدة في باريس وموناكو

أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء، الجوافة تتفوق على التفاح وانخفاض كبير ومفاجئ في العنب

بعد الصيام التهديفي، تقييم "محرج" لأداء محمد صلاح في مباراة برايتون وليفربول

خدمات

المزيد

انقلاب في البر والبحر والجو، تحذير شديد من الأرصاد بشأن طقس اليوم الثلاثاء

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم الاثنين

تعرف على سعر الأرز فى السوبر ماركت اليوم الإثنين

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

المزيد

انفوجراف

من افتتاح مدرسة خاصة في الخمسينيات إلى سرقة كنز بالملايين من فيلتها.. لغز الدكتورة نوال الدجوي! (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 20 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 20 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 20 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية