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شبورة وهذا موقف درجات الحرارة، حالة الطقس اليوم الثلاثاء

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو

تتكون الشبورة المائية الصباحية من الساعة الرابعة فجرًا حتى السابعة صباحًا على الطرق السريعة والزراعية القريبة من المسطحات المائية على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وشمال البلاد ووسط سيناء.

حالة الطقس غدا الثلاثاء 20- 05- 2025 في محافظة الفيوم

حالة الطقس اليوم الإثنين، تحذير من الشبورة على هذه الطرق

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم، وتوقعت أن يسود طقس حار على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وشديد الحرارة على الجنوب، معتدل  ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.


الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

كما توقعت أن  يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية الغربية وعلى شمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أيضا أن يسود طقس معتدل في أول الليل، وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 31

درجة الحرارة الصغرى:  18

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 24

درجة الحرارة الصغرى: 17

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى: 36

درجة الحرارة الصغرى: 25

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 33

درجة الحرارة الصغرى: 21

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:43

درجة الحرارة الصغرى:28

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