الصادرات المصرية لإندونيسيا ترتفع إلى 151 مليون دولار خلال 2024.. مواد البناء والخضروات على رأس القائمة.. ووزير الاستثمار: نستهدف دعم المصدرين وتعزيز تواجد المنتجات المحلية بالأسواق الدولية

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسى نظيره الإندونيسي برابوو سوبيانتو، فى ثانى زيارة له إلى مصر، في أقل من أربعة أشهر، مما يعكس بجدارة عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، ومدى حرص القيادة المصرية والإندونيسية على تعزيز التعاون بينهما في مختلف المجالات.

قيمة التبادل التجاري بين مصر وإندونيسيا إلى 1.7 مليار دولار

وتزامنًا مع هذه الزيارة أشار تقرير عن العلاقات الاقتصادية بين مصر وإندونيسيا الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم السبت إلى أن قيمة التبادل التجاري بين مصر واندونيسيا إلى 1.7 مليار دولار خلال عام 2024 مقابل 1.6 مليـار دولار خلال عام 2023.

قيمــة الصادرات المصرية لأندونيسيا

وقد بلغت قيمة الصادرات المصـرية لأندونيسيا 151 مليـــون دولار خــلال عام 2024 مقابل 137 مليون دولار خلال عام 2023.

قيمة الواردات المصرية من إندونيسيا

بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من إندونيسيا 1.6 مليار دولار خلال عــام 2024 مقابل 1.5مليار دولار خلال عام 2023.

أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى اندونيسيا خلال عام 2024

ملح وكبريت وأسمنت علي رأس السلع المصدرة



1. ملح وكبريت وأسمنت بقيمة 75 مليون دولار.

2. خضروات وفواكه بقيمة 43 مليون دولار.

3. خامات معادن بقيمة 7 مليون دولار.

4. مصنوعات حجر واسمنت بقيمة 5 مليون دولار.

5. الات وأجهزة كهربائية وآلية وأجزاؤها بقيمة 5 مليون دولار.

اهم المجموعات السلعية التي استوردتها مصر من اندونيسيا خلال عام 2024



1. شحوم ودهون وزيوت نباتية وحيوانية بقيمة 874 مليون دولار.

2. بن وشاى وبهارات بقيمة 140 مليون دولار.

3. حديد ومصنوعاته بقيمة 123مليون دولار.

4. آلات وأجهزة كهربائية وآلية وأجزاؤها بقيمة 94 مليون دولار.

5. سيارات وجرارات ودراجات وأجزاؤها بقيمة 54 مليون دولار.

قيمة تحويلات المصريين العاملين في أندونيسيا

وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين في أندونيسيا 5.1 مليون دولار خلال العام المالى 2023/2024، بينما بلغت قيمة تحويلات الأندونيسيين العاملين بمصر 3.6 مليون دولار خلال العام المالى 2023/2024.

قيمة الاستثمارات الأندونيسية في مصر

وقد بلغت قيمة الاستثمارات الأندونيسية في مصر 1.1 مليون دولار خلال العام المالى 2023/ 2024 مقابل 1.2 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023.بينما بلغت قيمة الاستثمارات المصرية في أندونيسيا 50 مليون دولار خلال العام المالى 2023 / 2024 مقابل 54.2 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023.

وسجل عدد سكان مصر 107.5 مليون نسمة خلال ابريل 2025، بينمـــا سجــــل عــدد سكان اندونيسيا 285 مليون نسمة خلال نفس الفترة.



وبلـــغ عـدد المصــــريين المتواجديـن بدولة إندونيسيا طبقــًا لتقـديـرات البعثة 800 مصري حتى نهاية عام 2023

وزير الاستثمار: زيادة مخصصات البرنامج الجديد لدعم الصادرات خلال أبريل الجاري

أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أنه سيتم الإعلان عن البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات خلال شهر أبريل الجارى.

برنامج رد أعباء الصادرات سيشهد زيادة مخصصاته المالية

وأشار إلى أن البرنامج يشهد زيادة في مخصصاته المالية، بما يعكس التزام الدولة بدعم المصدرين، وتحفيز النمو في الصادرات، وتعزيز حضور المنتجات المصرية في الأسواق الدولية.

دعم الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية

ووفقا لتصريحات سابقة لوزير الاستثمار أكد إن البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات يستهدف دعم الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية، مشيرًا إلى أهمية أن تتضمن محاور البرنامج الجديد تحقيق مستهدفات الدولة الخاصة بزيادة الصادرات حتى عام 2030.

توجهات الدولة تستهدف الوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار حتى عام 2030.

وأوضح «الخطيب» أن الصادرات المصرية بلغت عام 2024 ولأول مرة 40 مليار دولار، مشيرا إلى أن توجهات الدولة تستهدف الوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار حتى عام 2030.

علاء نصر الدين: الصادرات تعمل على تقليل العجز بالميزان التجارى

وطبقا لتصريحات علاء نصر الدين عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الاخشاب باتحاد الصناعات أكد أن زيادة الصادرات تعمل على تقليل العجز بالميزان التجاري وهي نسبة الصادرات إلى الواردات، لافتا إلي أن الصادرات أحد أهم مصادر دخول العملة الصعبة للبلاد.

وأشار إلي تحرك الدولة في اتجاه توطين العديد من الصناعات، والتي بدأت بالفعل في كثير من المجالات، إضافة إلى توطين مستلزمات وخامات الإنتاج للاعتماد كليا على إخراج منتج محلي مصري الصنع بنسبة 100%، إضافة إلى تنمية ودعم الدولة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتسويق منتجاتها وفتح باب التصدير أمامها، كل ذلك كان سببا من أسباب زيادة الصادرات وسيكون السبب الرئيسي لزيادتها خلال الفترات القادمة.

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