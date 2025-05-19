وكيل الأزهر يتفقد مستشفى سيد جلال الجامعي ويشيد بالخدمات الطبية التي يقدمها للمواطنين

أشاد الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني، وكيل الأزهر، بالخدمات الطبية التي يقدمها الجيش الأبيض داخل مستشفيات جامعة الأزهر في القاهرة ودمياط وأسيوط للمواطنين بالمجان على مدار الساعة.

وأكد أن هذه الخدمات الصحية المتميزة تأتي في إطار رسالة الأزهر الشريف المجتمعية برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ومتابعة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث المشرف العام على المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، وثمَّن جهود قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر؛ من الأطباء والتمريض والفنيين، وما يقوم به من رسالة عظيمة لرسم البسمة وتخفيف الألم ورفع المعاناة عن المرضى من مختلف أنحاء الجمهورية.

وكان في استقبال وكيل الأزهر خلال زيارته لمستشفى سيد جلال الجامعي الدكتور حسين أبو الغيط، عميد كلية الطب، والدكتور عبده الشافعي، مدير عام مستشفى سيد جلال الجامعي، والدكتور محمد نجم، رئيس قسم جراحة العظام بكلية الطب للبنين بالقاهرة، والدكتور فيصل زايد، أستاذ جراحة العظام مدير وحدة الجودة بكلية الطب.

وكيل الأزهر يتفقد مستشفى سيد جلال الجامعي

وتفقد وكيل الأزهر عديدًا من أقسام المستشفى وتابع سير العمل بها، كما تفقد المرضى واطمأن على أحوالهم وتلقيهم الرعاية الطبية المناسبة والمعاملة الطيبة لهم من الأطباء والتمريض، وأثنى على انتظام العمل بهذا الصرح الطبي الكبير الذي يقدم خدماته الصحية جنبًا إلى جنب مع مستشفيات الحسين الجامعي، والزهراء، ودمياط، وأسيوط الجامعي.

وأضاف وكيل الأزهر بأن ما يقوم عليه قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر كان وسيظل محل إشادة من جميع مؤسسات الدولة؛ نظرًا لما يقوم به من دور فاعل في دعم المبادرات الرئاسية؛ للقضاء على قوائم انتظار المرضى، والقوافل الطبية التي يقوم بها داخل مصر وخارجها انطلاقًا من رسالة الأزهر الشريف.

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