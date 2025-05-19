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طلاب الإعدادية الأزهرية: امتحان القرآن سهل.. وكنا محتاجين آلة حاسبة في الكمبيوتر (فيديو)

طلاب الشهادة الإعدادية
طلاب الشهادة الإعدادية في المعاهد الأزهرية

 عبّر طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية عن ارتياحهم بعد أداء امتحانات اليوم في مواد القرآن الكريم والتجويد، ومادة الكمبيوتر وعلوم التكنولوجيا، مؤكدين أن أغلب الأسئلة جاءت من داخل المنهج، وجاءت في متناول الطالب المتوسط.

آراء طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية بعد امتحانات اليوم

 وقال محمد توفيق، أحد الطلاب، من أمام لجنة معهد حلمية الزيتون بالقاهرة إن امتحاني القرآن والتجويد كانا سهلين جدًا، والأسئلة جاءت مباشرة وواضحة، مضيفًا: "الكمبيوتر كمان كان سهلا، وكان فيه أربعة أسئلة وفيه سؤال تجويد خامس، وكلهم كانوا من المنهج وما فيهمش حاجة صعبة".

 

وأشار طلاب آخرون في حديثهم مع"فيتو" إلى وجود سؤال واحد في مادة الكمبيوتر تطلب إجراء عملية حسابية دقيقة كانت تحتاج آلة حاسبة، وهو ما أربك البعض، وقال أحدهم: "فيه سؤال حسابات كبير، كنت محتاج آلة، لكن حاولت أعمله والحمد لله طلع صح".

وبخصوص الوقت، ذكر بعض الطلاب أنهم احتاجوا فقط عشر دقائق إضافية لإنهاء الأسئلة، لكنهم أكدوا أن الوقت كان كافيًا بشكل عام.

وتنوعت ردود الفعل بين الطلاب، لكن أغلبهم اتفقوا على أن الامتحانات هذا اليوم كانت "سهلة، ومباشرة، وبدون مفاجآت"، خاصة في مادتي القرآن الكريم والتجويد، التي وصفوها بأنها جاءت من الأجزاء التي تدربوا عليها بالفعل.

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