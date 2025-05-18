من يضع امتحانات اللغة العربية والتاريخ بالمدارس الدولية؟ رفعت فياض يجيب (فيديو)

كشف الكاتب الصحفي رفعت فياض، عن إلزام المدارس الدولية بتدريس مادتي اللغة العربية والتاريخ وفقا لحكم المحكمة الإدارية العليا.

امتحان اللغة العربية والتاريخ في المدارس الدولية

وقال "فياض" خلال مداخلة هاتفية بقناة "صدى البلد": في السابق لم يكن هناك اهتمام بمادتي اللغة العربية والتاريخ في المدارس الدولية، ولا يعتبرون من المواد الأساسية التي تضاف للمجموع، حتى أن الامتحان الخاص بهما كان يبدو شكليا وبسيطا وليس على مستوى طالب الثانوية العامة، من باب عدم الاهتمام بتدريسهما.

رسالة لأولياء أمور طلاب المدارس الدولية

وأضاف: حزين على أولياء الأمور الذين أقاموا دعاوى قضائية في القضاء الإداري لعدم تدريس أبنائهم مادتي اللغة العربية والدين والتاريخ، متجاهلين التشكيل الوجداني للطالب وجهل الطالب بتاريخ بلده.

وتابع: من مصلحة ولي الأمر تنشئة الطالب تنشئة دينية صحيحة وجيدة.

مجموع اللغة العربية والتاريخ

وأكد أن جميع الجامعات ملتزمة بقرار الإدارية العليا ومجموع الطالب بما فيه اللغة العربية والتاريخ سيوضع في شهادته من خلال وزارة التربية والتعليم، لإن الوزارة هي من ستجري الإمتحان لكل المدارس الخاصة والدولية.

وأختتم أنه يجب على أولياء أمور طلاب المدارس الدولية توجيه الشكر لوزارة التربية والتعليم بعد قرار تدرسي مادتي اللغة العربية والتاريخ وإضافتهما للمجموع لأنها صححت خطأ جسيم كان موجود قبل ذلك في عدم دراسة الطالب تاريخ بلده ولا يدرس لغة بلده، مفيش دولة في العالم تسمح بعدم تدريس لغتها لأي شخص موجود على أرضها".

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