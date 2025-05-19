بث مباشر، مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز 2025

بث مباشر مباراة ليفربول وبرايتون في الدوري الإنجليزي، يقدم موقع فيتو للمتابعين بث مباشر لمباراة ليفربول وبرايتون في الدوري الإنجليزي اليوم.

ونرصد لكم مشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول وبرايتون في الدوري الإنجليزي اليوم، تذاع مباراة ليفربول ضد برايتون في الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN Sports HD 1 او من خلال متابعة موقع فيتو:

تشكيل ليفربول أمام برايتون

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: كونور برادلي، جاريل كوانساه، إبراهيما كوناتي، كوستاس تسيميكاس.

خط الوسط: ريان خرافينبيرخ، دومينيك سوبوسلاي، فيدريكو كييزا، هارفي إليوت.

خط الهجوم: محمد صلاح، كودي خاكبو.

تشكيل برايتون ضد ليفربول

حراسة المرمى: بارت فيربوجين.

خط الدفاع: يان باول فان هيكي، آدم وبستر، بيرفس إستوبينان.

خط الوسط: كارلوس باليبا، ياسين العياري، ماتس فيفر، سيمون إدينجرا.

خط الهجوم: براجان جرودا، يانكوبا مينته، داني ويلبيك.

ليفربول يحسم لقب الدوري الإنجليزي

ويحتل ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 83 نقطة، بعدما حسم لقب الدوري الإنجليزي في الجولة الرابعة والثلاثين، فيما يحتل برايتون المركز التاسع في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، ويملك في رصيده 55 نقطة.

وتشهد المسابقة صراع على المراكز من الثالث إلى الخامس المؤهلة لدوري أبطال أوروبا بعدما ضمن ليفربول وأرسنال التواجد في دوري الأبطال رسميا.

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