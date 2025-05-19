بعد إلغاء الهبوط بالدوري، برازيل مصر.. تاريخ طويل سطره أبناء الإسماعيلي

اقترب النادي الإسماعيلي من كارثة تاريخية، وهي الهبوط لدوري الدرجة الثانية لولا المعجزة التي من المؤكد أنها ستنقذ قلعة الدراويش، وهو قرار رابطة الأندية المحترفة بإلغاء الهبوط هذا الموسم.

بداية النادي الإسماعيلي

وأنشئ النادى الإسماعيلى فى عام 1920 عندما ظهرت على السطح فكرة إنشاء نادٍ مصرى بالإسماعيلية، ولكن هذه الفكرة لم تر النور، وتظهر على أرض الواقع إلا فى عام 1921.

وعُرف وقتها بنادى النهضة، ثم تغير الاسم إلى الإسماعيلى الرياضى، نسبة إلى الإسماعيلية.

وكان مقر النادى الإسماعيلى الذى تم إنشاؤه هو مكان سوق الجمعة حاليًا وسط مدينة الإسماعيلية، وكان أسمه فى ذلك الوقت النهضة، وتم إشهاره عام 1924 ثم تم تغيير الاسم من النهضة إلى النادى الإسماعيلى وأصبح عضوًا فى اتحاد كرة القدم المصرى عام 1926.

بدايات متواضعة لمبنى الإسماعيلي

فى بداية عهد الإسماعيلي، كان النادى متواضعًا للغاية حيث كان مبنيًا بسور من الطوب اللبن وبه حجرة واحدة لخلع الملابس وملعب لكرة القدم، وكان الملعب رمليًا وبجواره كشك خشبى لا تزيد مساحته عن أربعة أمتار، وفى عام 1931 تمت إزالة الكشك الخشبي، وزراعة الأرض بالنجيل وتم إنشاء مبنى متواضع يحتوى على غرفتين ولكن كان هذا المبنى غير لائق بالإسماعيلية.

وتضافرت جهود الأهالى من أجل إنشاء مقر جديد للنادى يليق بالإسماعيلية، وقد تحقق ذلك فى عام 1943 وحصل النادى على قطعة أرض تبلغ مساحتها حوالى 15 ألف متر، وانتقل النادى إلى مقره الجديد وهو مبنى رعاية الشباب حاليًا بجوار موقف الفردوس، وكان الإسماعيلى أول نادٍ مصرى بالإسماعيلية، حيث كانت جميع الأندية الموجودة فى ذلك الوقت تابعه للجاليات الأجنبية فى الإسماعيلية ومنطقة القناة، وبلغت تكاليف إنشاء النادى الإسماعيلى 6453 جنيهًا، وتبرع الأهالى والتجار من أجل إنشائه.

أول مباراة في استاد الإسماعيلي

وكانت أول مباراة على الاستاد الجديد بين النادى الإسماعيلى ومنتخب الجيش الإنجليزى قنال ايريال فى افتتاح النادى الجديد يوم الأحد 11 إبريل عام 1947، وأقيم احتفال كبير لهذه المناسبة، وحضر حفل الافتتاح محمد حيدر باشا ياور الملك فاروق نائبًا عنه.

وكان حيدر باشا فى ذلك الوقت رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم ووكيل اللجنة الأهلية للرياضة، وقام الحكمدار المساعد للقناه بمدينة الإسماعيلية القائم مقام محمد فريد، بقص الشريط نائبًا عن محافظ القناة.

بطولات الإسماعيلي

واستطاع النادي الوصول لدوري أبطال إفريقيا 10 مرات، من ضمنها عام 1969، حينما فاز بلقب البطولة وأصبح أول فريق مصري في التاريخ يفوز بها.

كما شارك في أعوام 1970 و1971 و1972 و1973، حيث في عام 1970 خرج من دور النصف النهائي على يد فريق غاني بالرغم من استعار عدة لاعبين من أندية مصرية أخرى، ورغم ذلك خرج الإسماعيلي من الدور نصف النهائي على يد فريق غاني.

وفي عام 1973 وصل الاسماعيلي إلى الربع النهائي من البطولة الإفريقية، وكان الأقرب للفوز بها ولكنه انسحب بسبب حرب أكتوبر 1973.

في عام 1986 وصل النادي إلى نصف نهائي كأس الكؤوس الإفريقية حينما لعب أمام الأهلي وخرج بفارق الأهداف وتعادل في مجموع المبارتين 1/1، بالرغم من إضاعة الإسماعيلي لركلة جزاء عن طريق عماد سليمان، وفي عام 1995 عندما خرج من الدور قبل النهائي، وفي عام 1992 حينما خرج من الدور نصف النهائي.

وفي عام 2003 حين انهزم في المباراة النهائية، وفي عام 2010 عندما خرج من دور المجموعات، وفي عام 2019 عندما خرج من دور المجموعات، كما استطاع الفوز بالدوري العام المصري 3 مرات وكأس مصر مرتين، ويشتهر الإسماعيلي بلقب "الدراويش".

رؤساء النادي الإسماعيلي

وأول رئيس للنادى كان صالح علي، أحد رجال الأعمال بالإسماعيلية عام 1926، وأعقبه صالح بك عيد 27 19 ثم سليمان عيد من عام 1933، وحتى عام 1947 وعبدالحميد عزت عام 1962، ثم المهندس عثمان أحمد عثمان من عام 1963 وحتى 1988.

وتوالت رئاسة النادى بعد ذلك لكل من: فاروق حمدان ومحمد مطر والدكتور رأفت عبدالعظيم وعزمى بدوى والمهندس محمد رحيل والعميد محمد أبوالسعود، والمهندس إسماعيل عثمان من عام 1997 وحتى عام 2005، ثم الدكتور صلاح بهد الغنى مجلس مؤقت فى 2005، وتسلمه بالانتخاب الدكتور رأفت عبدالعظيم وبعد يحيى الكومى، وأعقبه سعد الجندى، وتلاه المهندس نصر أبو الحسن، ثم رأفت عبدالعظيم للمرة الثالثة 2011/ 2012، والعميد محمد أبوالسعود للمرة الثانية من عام 2012 إلى عام 2016، وأخيرا المهندس إبراهيم عثمان من عام 2016، ثم يحيي الكومي، والآن يتولى رئاسة النادي نصر أبوالحسن.

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