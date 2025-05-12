إحالة أوراق المتهم بقتل ابنة خالته في نبروه إلى المفتي تمهيدًا لإعدامه

أصدرت محكمة جنايات المنصورة - الدائرة الثانية، برئاسة المستشار مجدي قاسم، حكمها اليوم بإحالة أوراق المتهم مصباح علي عوض إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، في القضية رقم 3433 لسنة 2024 جنايات مركز نبروه، والمقيدة برقم 3262 لسنة 2024 كلي جنوب المنصورة، وذلك بعد اتهامه بقتل المجني عليها عبير، ابنة خالته، عمدًا مع سبق الإصرار.

وكان المستشار محمد غزالة، رئيس النيابة الكلية والقائم بأعمال المحامي العام لنيابة جنوب المنصورة، قد أمر بإحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية عقب استكمال التحقيقات التي كشفت عن تخطيطه للجريمة، حيث أعد سلاحًا أبيض "سكين" وتوجه إلى مسكن المجني عليها، ثم سدد لها عدة طعنات قاتلة بالقلب والبطن، أودت بحياتها في الحال.

وأسندت النيابة للمتهم أيضًا تهمة حيازة سلاح أبيض دون ترخيص.

وخلال جلسات المحاكمة، أقر المتهم بارتكاب الجريمة أمام هيئة المحكمة، مبررًا ذلك بزعمه أن المجني عليها قامت بأعمال سحر تسببت في طلاقه من زوجته وإصابته بأزمة نفسية شديدة، مما دفعه للتخطيط لإنهاء حياتها، مشيرًا أيضًا إلى أنها كانت تسخر منه وتستهزئ به.

ومن المقرر أن تحدد المحكمة جلسة قادمة للنطق بالحكم بعد ورود رأي المفتي.

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