البرهان يصدر مرسوما بتعيين سيدتين في مجلس السيادة الانتقالي

أصدر القائد العام للجيش السوداني عبدالفتاح البرهان، مرسوما دستوريا بتعيين أعضاء جدد في مجلس السيادة الانتقالي، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء السودانية في تقرير اليوم الإثنين.

البرهان يصدر مرسوما بتعيين أعضاء جدد بمجلس السيادة الانتقالي

وأفادت وكالة الأنباء السودانية بأن "رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان أصدر اليوم مرسوما دستوريا قضى بتعيين كل من: د.سلمى عبدالجبار المبارك، د.نوارة أبو محمد محمد طاهر، أعضاء بمجلس السيادة".

ووجه البرهان الأمانة العامة لمجلس السيادة والجهات المختصة بالدولة بوضع المرسوم الدستوري موضع التنفيذ.

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