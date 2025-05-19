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حوادث

موعد نظر استئناف رجل الأعمال المتهم في قضية النصب على "أفشة"

أفشة
أفشة

حددت المحكمة المختصة جلسة 16 يوليو المقبل لبدء أولى جلسات استئناف رجل الأعمال، بعد تأييد حكم حبسه لمدة 3 سنوات، في اتهامه بالنصب على محمد مجدي "أفشة"، لاعب النادي الأهلي، في مبلغ 13 مليون جنيه.

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وكانت جهات التحقيق قد قررت إخلاء سبيل المتهم بعد تسديده الكفالة.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تقدم اللاعب محمد مجدي "أفشة" ببلاغ يتهم فيه رجل أعمال، صاحب شركة تطوير عقاري شهيرة، بالنصب والاستيلاء على مبلغ 13 مليون جنيه، نظير شيكات بنكية لم يتم الوفاء بها وبعد التحقيقات، قضت محكمة جنح مستأنف التجمع الخامس بتأييد حكم حبس المتهم لمدة 3 سنوات.
 

ومن المقرر أن تنظر المحكمة في الاستئناف المقدم من المتهم في جلسة 16 يوليو المقبل.

 

أقوال رجل الأعمال المتهم في واقعة أفشة

وقال رجل الأعمال المتهم: إن الاتفاق بينه وبين لاعب النادي الأهلي كان يتعلق بشراء 5 وحدات تجارية داخل مشروع بمنطقة الداون تاون بالعاصمة الإدارية، وأن اللاعب سلمه المبلغ كمقدم تعاقد، لكن لم يتم تحرير أي عقود رسمية بينهما. 

 

وأوضح المتهم، أن علاقة صداقة تجمعه مع أفشة وسلمه المبلغ دون إثبات رسمي، مشيرًا إلى أن القيمة الإجمالية للوحدات تبلغ 35 مليون جنيه، ولم نتفق بشكل نهائي على طريقة سداد باقي المبلغ، لأن الأمور لا تزال قيد الحسابات داخل الشركة. 

ونفى رجل الأعمال النصب على أفشة وأن الشيك بمثابة مقدم تعاقد على الوحدات التجارية وليس لشراء سيارة، موضحًا بأنه حاليًّا محبوس ولن يستطيع إعادته إليه ولا صحة لتمزيق إيصال استلام الشيك منه. 

 

وكانت نيابة القاهرة الجديدة، أحالت رجل الأعمال “ر.ح.ر” المتهم بالنصب على اللاعب محمد مجدي أفشة، للمحاكمة الجنائية العاجلة.

وكان محمد مجدى أفشة، لاعب النادي الأهلي، قد تقدم ببلاغ يتهم فيه رجل أعمال بالنصب عليه في منطقة التجمع، والاستيلاء على مبلغ 13 مليون جنيه، نظير جلب سيارة له من الخارج.

وكان مدير أمن القاهرة تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة التجمع الأول بتلقي بلاغ من محمد مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي، لتحرير محضر يتهم خلاله رجل أعمال صاحب شركة تطوير عقاري شهيرة بالنصب والاستيلاء على مبلغ قدره 13 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة. 

 

 

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