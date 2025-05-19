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حوادث

الأمن يكشف ملابسات فيديو تعدي مسجل خطر على شخص بسلاح أبيض في المنيب

الأمن يكشف ملابسات
الأمن يكشف ملابسات فيديو تعدي مسجل خطر على آخر بسلاح أبيض

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات واقعة تعدي مسجل خطر على آخر  بسلاح أبيض فى موقف المنيب. 

رصدت المتابعة الأمنية مقطع فيديو يظهر خلاله أحد الأشخاص أثناء تعديه على آخر باستخدام سلاح أبيض بمنطقة المنيب بمحافظة الجيزة.

فيديو تعدي مسجل خطر على مجند بسلاح أبيض في المنيب

وبالفحص، تبين عدم ورود ثمة بلاغات رسمية بشأن الواقعة، إلا أن أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة كثّفت تحرياتها، والتي أسفرت عن تحديد هوية مرتكب الواقعة وضبطه، وتبين أنه عاطل – له معلومات جنائية مسجلة، وعُثر بحوزته على السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الجريمة.

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وبمواجهة المتهم، أقر بأنه أثناء سيره في منطقة المنيب بتاريخ 17 الجاري، اصطدم بأحد الأشخاص عن غير قصد، مما أدى إلى نشوب مشادة كلامية بينهما، تطورت إلى مشاجرة، قام خلالها بالتعدي عليه بالسلاح الأبيض المضبوط بحوزته، ثم غادرا مكان الواقعة دون تحرير محضر.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على جهات التحقيق المختصة.

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