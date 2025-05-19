كبار السن يفترشون الأرض تحت شمسٍ حارقة أمام التأمين الصحي بالسنطة (فيديو)

في مشهد لا يليق بكبار السن ولا بكرامة المواطن يتجمع العشرات من أهالينا كبار السن، ممن تجاوزت أعمارهم السبعين والثمانين أمام مبنى التأمين الصحي بمدينة السنطة في محافظة الغربية، يفترشون الأرض تحت شمس قاسية تجاوزت حرارتها 45 درجة مئوية، في انتظار صرف علاجهم الشهري دون توفير مقاعد أو مظلة تقيهم حرارة الشمس.

الواقع المؤلم يتجدد يوميًا في ظل غياب أبسط مقومات الراحة والرحمة، في حين أن أغلب هؤلاء المرضى يعانون من أمراض مزمنة كالضغط والقلب والسكر، مما يجعل بقاءهم لساعات في تلك الظروف قاسيًا وغير إنساني.

أزمة دواء مزمنة

يقول ابراهيم السعيد أحد الأهالي إنه رغم الانتظار فإن المرضى يصطدمون بعدم توفر الأدوية داخل عيادة التأمين الصحي بـ السنطة ليس فقط ليوم أو يومين بل أصبحت الأزمة ممتدة لتشمل معظم مراكز المحافظة.

ويؤكد السعيد أن هذا النقص يدفع الصيدلي المسئول داخل وحدة السنطة إلى تحويل المرضى لصرف أدويتهم من الصيدليات المتعاقدة مع التأمين الصحي بمدينة طنطا والبالغ عددها 8 صيدليات فقط.

لكن المعاناة لا تنتهي هنا إذ يفاجأ المرضى بعدم توفر العلاج حتى في هذه الصيدليات خاصة أدوية القلب والضغط الحيوية، ما يضطرهم إلى التنقل بين الصيدليات بلا جدوى إضافة إلى مشقة السفر من السنطة إلى طنطا في ظروف صحية ومادية صعبة.

مطالب عاجلة

ويطالب عاصم محمد أحد أهالي مدينة السنطة أيضا بضرورة التدخل العاجل لحل هذه الأزمة الممتدة، مؤكدين أن الحل يبدأ بتوفير تعاقدات مع صيدليات داخل مدينة السنطة نفسها لتخفيف المعاناة، وتوفير الأدوية الأساسية في عيادة التأمين الصحي، خصوصًا أدوية الأمراض المزمنة.

كما يناشد الأهالي المسئولين توفير مقاعد ومظلات تحمي المرضى من حرارة الشمس، حفاظًا على صحتهم وكرامتهم، رافعين الصوت: "نحن لا نطلب رفاهية، بل الحد الأدنى من الرعاية والاحترام لإنسانيتنا."

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