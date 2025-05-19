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أخبار مصر

الرئيس اللبناني يغادر القاهرة عقب لقاء السيسي والطيب وتواضروس

الرئيس السيسي والرئيس
الرئيس السيسي والرئيس اللبنانى
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غادر الرئيس اللبنانى جوزاف عون والوفد المرافق له مصر عائدا إلى لبنان، بعد اختتام زيارته الرسمية لجمهورية مصر العربية، بلقاء قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية في القاهرة.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الرئيس اللبناني جوزاف عون، حيث تم التباحث بشأن تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين والتشاور بشأن سبل استعادة الاستقرار الإقليمي.

كما التقى الرئيس اللبنانى الأمين العام لجامعة الدول العربية وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب.

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الأمام الأكبر شيخ الأزهر البابا تواضروس الثاني البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة الرئيس عبد الفتاح السيسي
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